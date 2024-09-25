47歲海裕芬當媽2年！爆卸妝女兒崩潰大哭　感嘆1轉變：她看膩了

記者孟育民／台北報導

海裕芬首度主持緯來育樂台醫療類型節目《醫點就通》，節目今晚8點在育樂台Youtube上與大家見面。這也是她首次挑戰醫療類型的節目，在長達一整天的錄影過程中，海裕芬坦言有些不適應，特別是濃妝的需求讓她感到不適應。她透露，平時的主持工作時間較短，即使拍戲，也多是飾演媽媽或老師等較為生活化的角色，不需要這麼正式的妝容。

▲海裕芬首度接下緯來醫療節目《醫點就通》。（圖／ 緯來育樂台提供）

甚至在錄影過程中，為了不破壞妝容及耽誤錄影進度，海裕芬笑稱她幾乎不敢吃東西，敬業的她常常餓著肚子錄完節目！她幽默地說：「錄影時常聽到自己肚子叫很大聲。」更有趣的是，錄影結束回到家，孩子看到她的濃妝樣貌時，一時之間竟然認不出來，不過隨即興奮地說：「媽媽！口紅！好漂釀！」當海裕芬打算卸妝時，女兒還哭著說：「不要卸妝，媽媽不要卸妝！」這讓海裕芬感嘆：「看來她是看膩了我素顏的歐巴桑樣子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼海裕芬分享育兒日常。（圖／ 緯來育樂台提供）







在節目錄製過程中，海裕芬與眾多醫療專家進行訪談，笑稱自己「完全變成病患」，對各類健康問題提出諸多疑問。她原本自認健康意識不錯，沒想到在和專家的互動中，發現自己也曾誤信許多網路謠言。像是當感覺疲累或精神不佳時，誤以為吃補氣食材有助恢復，殊不知可能是體內濕氣滯血瘀的症狀，反而應該調整飲食避免加重病情。

此外，海裕芬還分享了節目中的趣事，第一次嘗試了臉部針灸拉提，短短不到半小時，工作人員就驚呼她的半邊臉有明顯拉提，讓她忍不住驚訝：「眼睛都變得一高一低了！」原來不動刀也能有美妍效果！