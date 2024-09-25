ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

47歲海裕芬當媽2年！爆卸妝女兒崩潰大哭　感嘆1轉變：她看膩了

記者孟育民／台北報導

海裕芬首度主持緯來育樂台醫療類型節目《醫點就通》，節目今晚8點在育樂台Youtube上與大家見面。這也是她首次挑戰醫療類型的節目，在長達一整天的錄影過程中，海裕芬坦言有些不適應，特別是濃妝的需求讓她感到不適應。她透露，平時的主持工作時間較短，即使拍戲，也多是飾演媽媽或老師等較為生活化的角色，不需要這麼正式的妝容。

▲▼海裕芬首度接下緯來醫療節目《醫點就通》。（圖／ 緯來育樂台提供）

▲海裕芬首度接下緯來醫療節目《醫點就通》。（圖／ 緯來育樂台提供）

甚至在錄影過程中，為了不破壞妝容及耽誤錄影進度，海裕芬笑稱她幾乎不敢吃東西，敬業的她常常餓著肚子錄完節目！她幽默地說：「錄影時常聽到自己肚子叫很大聲。」更有趣的是，錄影結束回到家，孩子看到她的濃妝樣貌時，一時之間竟然認不出來，不過隨即興奮地說：「媽媽！口紅！好漂釀！」當海裕芬打算卸妝時，女兒還哭著說：「不要卸妝，媽媽不要卸妝！」這讓海裕芬感嘆：「看來她是看膩了我素顏的歐巴桑樣子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼海裕芬首度接下緯來醫療節目《醫點就通》。（圖／ 緯來育樂台提供）

▲▼海裕芬分享育兒日常。（圖／ 緯來育樂台提供）

▲▼海裕芬首度接下緯來醫療節目《醫點就通》。（圖／ 緯來育樂台提供）

在節目錄製過程中，海裕芬與眾多醫療專家進行訪談，笑稱自己「完全變成病患」，對各類健康問題提出諸多疑問。她原本自認健康意識不錯，沒想到在和專家的互動中，發現自己也曾誤信許多網路謠言。像是當感覺疲累或精神不佳時，誤以為吃補氣食材有助恢復，殊不知可能是體內濕氣滯血瘀的症狀，反而應該調整飲食避免加重病情。

此外，海裕芬還分享了節目中的趣事，第一次嘗試了臉部針灸拉提，短短不到半小時，工作人員就驚呼她的半邊臉有明顯拉提，讓她忍不住驚訝：「眼睛都變得一高一低了！」原來不動刀也能有美妍效果！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

推薦閱讀

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

棒棒堂六棒終於合體　被傳有雙胞胎女兒　小杰認愛性向終公開

棒棒堂六棒終於合體　被傳有雙胞胎女兒　小杰認愛性向終公開

21萬正妹網紅澄清「沒加入反骨」！不爽被造謠：隱忍不代表能肆意妄為

21萬正妹網紅澄清「沒加入反骨」！不爽被造謠：隱忍不代表能肆意妄為

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

棒棒堂六棒終於合體　被傳有雙胞胎女兒　小杰認愛性向終公開

21萬正妹網紅澄清「沒加入反骨」！不爽被造謠：隱忍不代表能肆意妄為

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

海裕芬, 海芬, 醫點就通

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《鬼家人》泰版確認！BKPP再合作人鬼戀　Billkin、許光漢驚現一巧合
  2. 梓梓才陷低潮又被爆消失！　本人發聲曝近況：快樂回來了
  3. 美食YTR曾當過國小老師！　任職最後一天全班都哭「拍廣告學生瘋傳」
  4. 台影人國際發光！《鬼才之道》美國奧斯汀獲獎創首例　李康生、李杏前進東京
  5. YTR眾量級家寧爆分手近況曝光！　「9字鬆口」真實心境
  6. 《腦筋急轉彎2》延伸動畫來了！　揭秘萊莉大腦的工作室日常
  7. 林心如送女兒上學爆哭：她頭也不回的走了！　霍建華一旁淡定看drama媽
  8. Lulu演技受肯定「劇本都還在家」！入圍新人獎首露面　林柏宏傳訊內容曝光
  9. 演同志「發直男照拉形象」挨批！　巫建和道歉：沒顧慮周全
  10. 謝欣穎準時慶生王柏傑！　「酒駕4個月」神隱社群近況曝光

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366