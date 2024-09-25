ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

記者3指控「刻意貶低NewJeans成就」！　HYBE親回要求韓媒改新聞原因

記者張筱涵／綜合報導

韓媒《首爾新聞》記者張亨宇（音譯）今（25日）在《金賢正的新聞秀》，對HYBE提出3大指控，其中包含刻意扭曲貶低NewJeans的成就，再加上今天就是NewJeans要求閔熙珍歸位的最後期限日，很快就掀起討論。對此，HYBE迅速回應，否認所有指控並進行澄清。

▲▼ 閔熙珍「有信心每次回歸驚艷大家」：已經畫完NewJeans 7年藍圖！（圖／翻攝自NewJeans IG）

▲▼NewJeans（上圖）曾要求HYBE在25日前讓閔熙珍（下圖）回來當ADOR代表。（圖／翻攝自NewJeans、閔熙珍IG）

▲▼閔熙珍。（圖／翻攝自閔熙珍IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

HYBE發出聲明表示，公司只是要求張亨宇更正報導中錯誤的信息，並無意貶低NewJeans的成就。HYBE指出，張亨正曾誤報NewJeans在日本售出102萬張專輯，而實際上當地僅售出約5萬張，其餘銷量來自南韓，這種錯誤會對市場和投資者造成困擾，因此提出更正要求。

對於張亨宇說HYBE公關曾說「NewJeans成員遭ADOR前代表閔熙珍精神控制」一事，HYBE則是回應「持股不到20%，如何可能奪取經營權？」的過程中提到的。娛樂行業中，如果製作人和藝人之間的聯繫非常緊密，無論持股比例如何，都有可能進行嘗試，這是在回答時所使用的表達。

另外，張亨宇更說HYBE試圖邀約打高爾夫球來拉攏他，HYBE表示「5月就已經安排，但後來考慮到情況變化，認為在敏感時期進行該活動不合適，因此取消了。」

HYBE強調，張亨宇將與公關負責人的業務通話錄音洩露給爭議對象，並在節目中未經同意公開這些內容，這是對記者職業道德的嚴重違反，公司將對此事進行嚴肅處理。

【Hybe聲明全文翻譯】

今天關於CBS電台《金賢正的新聞秀》中，首爾新聞記者張亨宇的發言，我們在此進行說明。

該記者在7月17日提到NewJeans的日本演唱會時，表示「演唱會成功後，在當地售出專輯102萬張」。然而，根據當時的數據，日本當地實際售出約5萬張，90多萬張是在韓國境內銷售的。作為企業的公關負責人，我們不能讓錯誤信息持續存在，因此提出了修改要求。如果如報導所說，在日本當地售出102萬張，那麼全球市場的銷量可能會被推測為數千萬張。錯誤的信息會給市場和投資者帶來嚴重的混淆，因此我們提出了更正要求。作為公關負責人，我們並無理由貶低NewJeans的成就。

實際上，HYBE的公關團隊曾派遣人員前往NewJeans的東京巨蛋見面會現場，幫助媒體緊密採訪，並支持積極的報導。同時，為了讓大家更感受到NewJeans在日本的受歡迎程度，HYBE公關還提議Label進行演唱會和快閃店的採訪支持，這也使得多篇現場評論文章能夠全面報導NewJeans在日本的成功。

關於「精神控制」的發言，這是在記者詢問「持股不到20%，如何可能奪取經營權？」的過程中提到的。娛樂行業中，如果製作人和藝人之間的聯繫非常緊密，無論持股比例如何，都有可能進行嘗試，這是在回答時所使用的表達。

至於與該媒體負責部長的高爾夫行程，這是在張亨正記者與我們通話錄音之前的5月就已經安排，但後來考慮到情況變化，認為在敏感時期進行該活動不合適，因此取消了。

張亨正記者將與公關負責人的業務通話錄音並泄露給爭議對象。我們在7月已向媒體發送正式通知書以示抗議。儘管如此，該記者在節目中以「爆料」的名義，未經對方同意公開了自己與公關負責人的通話內容。作為記者，應堅守公平正義，這是對職業道德的嚴重違反。對此，我們將嚴肅應對。

特此通知。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大車煞車「砂石傾瀉」　後方外送員險遭活埋！

推薦閱讀

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

21萬正妹網紅澄清「沒加入反骨」！不爽被造謠：隱忍不代表能肆意妄為

21萬正妹網紅澄清「沒加入反骨」！不爽被造謠：隱忍不代表能肆意妄為

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

棒棒堂六棒終於合體　被傳有雙胞胎女兒　小杰認愛性向終公開

棒棒堂六棒終於合體　被傳有雙胞胎女兒　小杰認愛性向終公開

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

游鴻明版稅房產「從新店買到南港」身家超驚人！　學霸愛女才貌雙全

游鴻明版稅房產「從新店買到南港」身家超驚人！　學霸愛女才貌雙全

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

依依淚認結婚10年：壓力大到憂鬱！　離婚搬回娘家「見父母1幕」哭了

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

21萬正妹網紅澄清「沒加入反骨」！不爽被造謠：隱忍不代表能肆意妄為

爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉

黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

棒棒堂六棒終於合體　被傳有雙胞胎女兒　小杰認愛性向終公開

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇

短今發誓今年要結婚　周思齊說大家要照顧她　我相當錯愕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

HYBE, NewJeans, 閔熙珍

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 大咖主持人「偷買威而鋼」取悅嫩妻！還求代購整罐　6線索曝身分
  2. 景美女中排名降！許藍方PO「高中舊照」挺母校　仙氣臉蛋曝光
  3. 吳慷仁幫他挑婚戒！　黃冠智被問「前輩進軍大陸」認：沒聯繫方式
  4. 吳怡霈狂血崩　開刀醫生緊急打止血針　肚子發炎懷孕看老天
  5. 大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份：常拍偶像劇
  6. 妹神發威！　張惠妹大巨蛋優先購「10萬人搶2萬張票」40秒沒了！
  7. 韓韶禧母親被捕後「首次公開亮相」！　內心複雜「請求外界專注作品」
  8. 民歌五十卡司公布　萬芳、齊豫、鄭怡都來了...還有超多天后
  9. 爆被王陽明罵「陶晶瑩發聲回應」！連發3篇文傻眼表態　親上火線打臉
  10. 品冠暫拋官司陰影紐約開唱！　華爾街旅遊被粉絲認出

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366