記者3指控「刻意貶低NewJeans成就」！　HYBE親回要求韓媒改新聞原因

記者張筱涵／綜合報導

韓媒《首爾新聞》記者張亨宇（音譯）今（25日）在《金賢正的新聞秀》，對HYBE提出3大指控，其中包含刻意扭曲貶低NewJeans的成就，再加上今天就是NewJeans要求閔熙珍歸位的最後期限日，很快就掀起討論。對此，HYBE迅速回應，否認所有指控並進行澄清。

▲▼NewJeans（上圖）曾要求HYBE在25日前讓閔熙珍（下圖）回來當ADOR代表。（圖／翻攝自NewJeans、閔熙珍IG）



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HYBE發出聲明表示，公司只是要求張亨宇更正報導中錯誤的信息，並無意貶低NewJeans的成就。HYBE指出，張亨正曾誤報NewJeans在日本售出102萬張專輯，而實際上當地僅售出約5萬張，其餘銷量來自南韓，這種錯誤會對市場和投資者造成困擾，因此提出更正要求。

對於張亨宇說HYBE公關曾說「NewJeans成員遭ADOR前代表閔熙珍精神控制」一事，HYBE則是回應「持股不到20%，如何可能奪取經營權？」的過程中提到的。娛樂行業中，如果製作人和藝人之間的聯繫非常緊密，無論持股比例如何，都有可能進行嘗試，這是在回答時所使用的表達。

另外，張亨宇更說HYBE試圖邀約打高爾夫球來拉攏他，HYBE表示「5月就已經安排，但後來考慮到情況變化，認為在敏感時期進行該活動不合適，因此取消了。」

HYBE強調，張亨宇將與公關負責人的業務通話錄音洩露給爭議對象，並在節目中未經同意公開這些內容，這是對記者職業道德的嚴重違反，公司將對此事進行嚴肅處理。

【Hybe聲明全文翻譯】

今天關於CBS電台《金賢正的新聞秀》中，首爾新聞記者張亨宇的發言，我們在此進行說明。

該記者在7月17日提到NewJeans的日本演唱會時，表示「演唱會成功後，在當地售出專輯102萬張」。然而，根據當時的數據，日本當地實際售出約5萬張，90多萬張是在韓國境內銷售的。作為企業的公關負責人，我們不能讓錯誤信息持續存在，因此提出了修改要求。如果如報導所說，在日本當地售出102萬張，那麼全球市場的銷量可能會被推測為數千萬張。錯誤的信息會給市場和投資者帶來嚴重的混淆，因此我們提出了更正要求。作為公關負責人，我們並無理由貶低NewJeans的成就。

實際上，HYBE的公關團隊曾派遣人員前往NewJeans的東京巨蛋見面會現場，幫助媒體緊密採訪，並支持積極的報導。同時，為了讓大家更感受到NewJeans在日本的受歡迎程度，HYBE公關還提議Label進行演唱會和快閃店的採訪支持，這也使得多篇現場評論文章能夠全面報導NewJeans在日本的成功。

關於「精神控制」的發言，這是在記者詢問「持股不到20%，如何可能奪取經營權？」的過程中提到的。娛樂行業中，如果製作人和藝人之間的聯繫非常緊密，無論持股比例如何，都有可能進行嘗試，這是在回答時所使用的表達。

至於與該媒體負責部長的高爾夫行程，這是在張亨正記者與我們通話錄音之前的5月就已經安排，但後來考慮到情況變化，認為在敏感時期進行該活動不合適，因此取消了。

張亨正記者將與公關負責人的業務通話錄音並泄露給爭議對象。我們在7月已向媒體發送正式通知書以示抗議。儘管如此，該記者在節目中以「爆料」的名義，未經對方同意公開了自己與公關負責人的通話內容。作為記者，應堅守公平正義，這是對職業道德的嚴重違反。對此，我們將嚴肅應對。

特此通知。