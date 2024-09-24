美女主播現身了　PO美照徵求真英雄

記者葉文正／台北報導

2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄，徵選推薦時間9月30日就將截止，本屆參與徵選非常踴躍，根據台灣真英雄執行委員會統計，目前有來自縣市政府推薦、民眾自由報名，已經收到將近150件報選名單，徵件倒數時刻，三立主播群發起英雄召集令，紛紛PO出各式舉牌宣傳的美照，為避免優秀人士成為「台灣真英雄」的遺珠，呼籲把握最後的報名時間。



▲高毓璘秀出美照。（圖／翻攝臉書）

李文儀的PO文受到粉絲熱烈迴響，還有熱情粉絲讚美李文儀就是最美的「正能量主播」要投她一票，李文儀表示，自己過去走訪國外，或跟外國友人聊天時，常聽到他們說台灣是個親切又可愛的地方，「每次看到善心人士伸出援手的新聞，都會想起台灣最美的風景是人這句話」，她表示藉由台灣真英雄這樣的活動，大家一起把良善的力量，向世界廣為宣傳。



▲李文儀。（圖／三立提供）

高毓璘說她舉雙手支持台灣真英雄這個活動，因為在美麗的寶島，總是有很多默默付出的小人物，讓世界看見台灣的美好，「以前總說默默行善、為善不欲人知，但如果善行能被大家看見，一定可以拋磚引玉帶出更多社會正能量」，高毓璘呼籲「如果你的事蹟是可以鼓舞很多人的，請不要謙虛，要相信自己值得被大家認識。」



▲黃倩萍。（圖／三立提供）

黃倩萍曾在第一屆台灣真英雄活動，擔任評選討論會的主持人，她回想第一屆選出的台灣真英雄，得獎事蹟都令人很感動，「印象最深刻的是，評選時還會參考我們自己做的田調資料，獲奬人選的討論其實是很嚴謹的」。

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▲高毓璘。（圖／三立提供）

2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄，也召集各界賢達人士與意見領袖，將在經過初選和複選後，選出12名台灣真英雄接受表揚。頒獎典禮將於2024年12月21日舉行，報名只到9月30日敬請把握時間、踴躍推薦。