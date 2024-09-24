ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

美女主播現身了　PO美照徵求真英雄

記者葉文正／台北報導

2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄，徵選推薦時間9月30日就將截止，本屆參與徵選非常踴躍，根據台灣真英雄執行委員會統計，目前有來自縣市政府推薦、民眾自由報名，已經收到將近150件報選名單，徵件倒數時刻，三立主播群發起英雄召集令，紛紛PO出各式舉牌宣傳的美照，為避免優秀人士成為「台灣真英雄」的遺珠，呼籲把握最後的報名時間。
▲高毓璘秀出美照。（圖／翻攝臉書）

▲高毓璘秀出美照。（圖／翻攝臉書）
李文儀的PO文受到粉絲熱烈迴響，還有熱情粉絲讚美李文儀就是最美的「正能量主播」要投她一票，李文儀表示，自己過去走訪國外，或跟外國友人聊天時，常聽到他們說台灣是個親切又可愛的地方，「每次看到善心人士伸出援手的新聞，都會想起台灣最美的風景是人這句話」，她表示藉由台灣真英雄這樣的活動，大家一起把良善的力量，向世界廣為宣傳。
▲高毓璘秀出美照。（圖／翻攝臉書）

▲李文儀。（圖／三立提供）
高毓璘說她舉雙手支持台灣真英雄這個活動，因為在美麗的寶島，總是有很多默默付出的小人物，讓世界看見台灣的美好，「以前總說默默行善、為善不欲人知，但如果善行能被大家看見，一定可以拋磚引玉帶出更多社會正能量」，高毓璘呼籲「如果你的事蹟是可以鼓舞很多人的，請不要謙虛，要相信自己值得被大家認識。」
▲高毓璘秀出美照。（圖／翻攝臉書）

▲黃倩萍。（圖／三立提供）
黃倩萍曾在第一屆台灣真英雄活動，擔任評選討論會的主持人，她回想第一屆選出的台灣真英雄，得獎事蹟都令人很感動，「印象最深刻的是，評選時還會參考我們自己做的田調資料，獲奬人選的討論其實是很嚴謹的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高毓璘秀出美照。（圖／翻攝臉書）

▲高毓璘。（圖／三立提供）

2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄，也召集各界賢達人士與意見領袖，將在經過初選和複選後，選出12名台灣真英雄接受表揚。頒獎典禮將於2024年12月21日舉行，報名只到9月30日敬請把握時間、踴躍推薦。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」！　公開聲明：已完成協議

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」！　公開聲明：已完成協議

快訊／準備搶票！周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈了

快訊／準備搶票！周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈了

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

苦苓見吳慷仁簽約大陸被罵！　列2關鍵開嗆「還在靠夭什麼」

苦苓見吳慷仁簽約大陸被罵！　列2關鍵開嗆「還在靠夭什麼」

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍　邪惡視角老司機一看噴鼻血

香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍　邪惡視角老司機一看噴鼻血

直擊／42歲宋慧喬本人超美！瘦到不科學　挽起頭髮露香肩飄仙氣

直擊／42歲宋慧喬本人超美！瘦到不科學　挽起頭髮露香肩飄仙氣

快訊／BLACKPINK Lisa官宣證實「台灣開唱」　11／17高雄會歌迷

快訊／BLACKPINK Lisa官宣證實「台灣開唱」　11／17高雄會歌迷

吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會

吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會

短今遭傳出走啦啦隊「明年看不到」！　本人急發聲：不要幫我引退

短今遭傳出走啦啦隊「明年看不到」！　本人急發聲：不要幫我引退

棒棒堂六棒終於合體　被傳有雙胞胎女兒　小杰認愛性向終公開

棒棒堂六棒終於合體　被傳有雙胞胎女兒　小杰認愛性向終公開

簽下吳慷仁「爆是大陸王牌經紀人」！范冰冰鹿晗靠她爆紅　超狂背景曝

簽下吳慷仁「爆是大陸王牌經紀人」！范冰冰鹿晗靠她爆紅　超狂背景曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」！　公開聲明：已完成協議

快訊／準備搶票！周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈了

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

苦苓見吳慷仁簽約大陸被罵！　列2關鍵開嗆「還在靠夭什麼」

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍　邪惡視角老司機一看噴鼻血

直擊／42歲宋慧喬本人超美！瘦到不科學　挽起頭髮露香肩飄仙氣

快訊／BLACKPINK Lisa官宣證實「台灣開唱」　11／17高雄會歌迷

吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會

短今遭傳出走啦啦隊「明年看不到」！　本人急發聲：不要幫我引退

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

高毓璘, 三立主播

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 丈夫過世後愛上國中閨蜜！　62歲女星「不懂女女床事」求助性治療
  2. 郭書瑤不甩「三塊布禮服挨酸」！　霸氣吐15字真實心聲
  3. 「阿富汗母貓比女人自由」！　梅莉史翠普聯合國痛心為婦女發聲
  4. 安心亞「血漿＋肉塊」驚悚照慘遭封鎖！　曾莞婷讓莊凱勛嚇到罵三字經
  5. 吳東諺朝聖周思齊引退賽　白家綺後台「合照五月天遭拒」原因曝光
  6. 柯震東遭「冒名詐騙粉絲」曝始末　被問吳慷仁當場錯愕：我也不知
  7. 蘿莉塔搬家搬到要破產「4萬飛走」！　公開背後內幕嘆：要累死
  8. 歌迷按到手抽筋　TRASH首攻蛋「票房開紅盤」嗨翻！
  9. 蔡凡熙同框「樂團界女神」婷文　直男記錯初見面時間⋯當場被吐槽
  10. 解婕翎抽血瘀青一周挨批「公審護理師」：台灣鯛！　本人澄清發聲了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366