節目停播4年！許效舜有意重啟《瘋神無雙》　認了：已和電視台洽談

記者孟育民／台北報導

台灣第一個全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》，將於9月28日正式開播！今（24日）舉辦開播記者會，主持人再度由最後一集的代班主持乱彈阿翔擔任，雙雙入圍金鐘獎的浩子與許效舜也到現場跟大家分享喜悅。而《Talk Talk秀台語》是台灣第一個全台語站立式喜劇選秀節目，許效舜坦言：「我們可以從這裡面選出一批選手，未來我們可以做一個台語版《瘋神》！」

▲許效舜、浩子、乱彈阿翔出席《Talk Talk秀台語》記者會。（圖／公視台語台提供）

事實上，許效舜主持的情景搞笑短劇《瘋神無雙》，深受觀眾喜愛，無奈在2020年節目宣告收攤，至今仍是無法超越的經典，他更以此節目入圍兩次金鐘獎主持人獎，他坦言有意重啟類似的節目，目前已有和多家電視台接洽，「台灣現在整個綜藝圈裡面少了，就是定點固定班底的喜劇！自從《瘋神》結束之後，很多人太懷念了。」

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▲許效舜有意重啟《瘋神無雙》。（圖／公視台語台提供）

另外，許效舜擔任《Talk Talk秀台語》最強評審長，今天也是笑彈連發，他穿戴著頸護具出場，他表示接了這個節目以後，深刻體驗到「職災」的可怕，他已經數次錄影都「笑甲落下頦」，許效舜表示：「真的很感動看到選手的表現越來越好，不論是台語發音、音韻節奏甚至肢體語言等等，我很看好大家的未來！」