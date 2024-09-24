直擊／宋慧喬下班路天后陣仗！快閃15秒送飛吻　百人飯店苦等撲空

記者吳睿慈／台北報導

南韓天后宋慧喬睽違7年來台出席活動，她24日以一身白色氣質打扮現身記者會，現場媒體記者搶拍、歡呼聲不斷，她親切回應：「真的太久沒來了，心情非常好，謝謝大家這樣熱情的歡迎我。」活動約莫進行1小時，她稍早下午3點50分左右才離開會場，聽見粉絲的歡呼聲，她不忘送上飛吻，只是沒有近距離靠近歌迷，讓現場百人撲空。

▼▲宋慧喬下班路天后陣仗，快閃15秒送飛吻。（圖／記者吳睿慈攝）



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宋慧喬24日結束完記者會活動，會後接受約莫1小時媒體專訪，直到下午3點50分左右才離開會場，天后陣仗極大，除了走出來有人為她打補光燈，身旁還有3位保鑣隨行，只是粉絲距離門口方向有點遠，原以為她會走到粉絲區，但她朝著電梯方向直接離開。

▲宋慧喬沒有走到粉絲區域，在場粉絲哀嚎惋惜。（圖／記者吳睿慈攝）



雖只有聽見粉絲的尖叫聲，宋慧喬還是親切地送上飛吻，露出甜美笑容，並舉起手打招呼，展現親民一面，全程15秒快閃，離開飯店準備去覓食。只是她並未走到靠近粉絲的區域，天后雖離開了，現場還是充滿惋惜聲，不斷表示「她真的有了嗎」、「不會再回來了嗎」，百人苦等撲空。

▲宋慧喬展現完美一面。（圖／記者黃克翔攝）



事實上，宋慧喬不只下班路大陣仗，一向要求完美的她，24日出席記者會當天，為了展現最佳的一面，她會前刻意節制飲食，表示「工作完我會跟工作人員去吃好吃的美食，可能還會喝一杯紅酒」，記者會結束前，她特地表達謝意，「祝大家身體建康，然後今年還有剩下幾個月，好好享受接下來的幾個月。」盡顯天后風範。