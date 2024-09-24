「為給記者拍美照」宋慧喬不敢吃！　突撂中文「餓死了」原因超心疼

記者吳睿慈／台北報導

南韓天后宋慧喬睽違7年，24日在台北出席代言活動，她穿著亮鑽點綴的襯衫上衣，搭配短裙秀出纖細的美腿。她雖然是23日才剛抵台，但狀態非常好，不論是皮膚白裡透紅、身材比例完美，露出淡淡一抹笑容，全場為她尖叫，氣場超強大。

▲宋慧喬為了給記者拍給照，坦言幾乎不敢吃。（圖／記者黃克翔攝）



宋慧喬相當注重形象、外表，為了給台灣媒體拍美照，她記者會上坦承，「因為在場來了很多媒體記者，為了展現最完美的一面，我有節制飲食」，23日抵台後不敢吃美食，她表示「等一下工作結束的話，我會跟工作人員去吃好吃的美食，可能也會喝杯紅酒。」

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▲宋慧喬突撂中文「餓死了」。（圖／記者黃克翔攝）



天后氣場雖強，但不時露出親切又溫柔的一面，宋慧喬過去曾參演吳宇森執導的電影《太平輪》，學了不少中文，她回想以前學過的單字：「以前在中國拍片時，懂的中文很多，比方說『很開心見到你們』、『餓死了』。」天后突然喊餓，逗得全場笑出來。

▲宋慧喬24日睽違7年來台灣。（圖／記者黃克翔攝）



場上聊到保養秘訣，宋慧喬多次強調補充水分很重要，「我的皮膚偏乾燥，就像剛剛說的，我很經常敷面膜，如果隔天有重要的事，我就會更加強保濕、精華液等用量用多一點。」平時雖然拍攝難免有壓力與負擔，但如果沒有工作時，她會讓自己放鬆「不要有壓力、不要擔憂」，才能換來完美膚質。