直擊／42歲宋慧喬本人超美！瘦到不科學　挽起頭髮露香肩飄仙氣

記者吳睿慈／台北報導

南韓女神宋慧喬相隔7年再度訪台，她23日晚間抵達台灣，雖是走VIP通關離開，仍吸引大批媒體搶拍，更有民眾巧遇驚呼「本人這麼瘦」、「真的好美」，巨星風範擋不住。她24日下午出席代言記者會，小露香肩，42歲的她保養得凍齡，令全場驚豔不已。

▲▼宋慧喬現身氣場超強。（圖／記者黃克翔攝）



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宋慧喬23日抵台是俐落短髮，24日變換成氣質造型，她把頭髮挽起穿著白色亮鑽上衣、白摺短裙，搭配米白色高跟鞋，甫現身就吸引大批鎂光燈狂拍，她露出甜美笑容打招呼「隔了很久來再這裡，謝謝大家歡迎我，可以跟這麼多的粉絲、媒體見面，我很開心」。

▲宋慧喬惋惜這次來台行程太短，很到處逛逛但沒時間。（圖／記者黃克翔攝）



睽違7年來台，宋慧喬惋惜，「這裏很多好吃的食物，時尚近幾年也很有名，雖然很想到處逛逛，但因這次行程有點短，有點可惜。」

宋慧喬1996年出道至今，演過多部夯劇《藍色生死戀》 、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》等，每部戲劇都繳出亮眼成績單，奠定天后地位，2022年參演的《黑暗榮耀》一改甜美形象，化身復仇黑魔女，首度拿下百想視后殊榮，她霸氣地說著「我得獎了，涎鎮呀！我現在很高興！」一席話展現颯爽性格，逗笑所有人。