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王子舞台落下男兒淚！　撂「50位藝人好友」支持…特別點名曾之喬

記者黃庠棻／台北報導

故事工廠今年重啟經典作品《男言之隱》，邀來温貞菱、邱勝翊（王子）、梁正群、王樂妍、朱陸豪、劉珊珊、郭耀仁、百白等堅強卡司，上週末連續三天在城市舞台開演，臺北場票房開紅盤，四場演出也吸引近百位藝人到場支持。

▲《男言之隱》。（圖／故事工廠提供）

▲《男言之隱》演出獲得好評。（圖／故事工廠提供）

時隔9年，再次看到《男言之隱》在舞台上以全新面貌搬演，導演黃致凱說「這次的全新製作，很像重新談了一次戀愛。王子在劇中是作曲家，温貞菱是寫詞人，他們的組合就像是一首酸中帶甜的情歌。」故事工廠執行長林佳鋒看完首演後表示「整個作品不管是導演的調度、舞台美學或是演員表現，都再更上了一個層次。」接下來將前往臺中、嘉義、高雄、桃園、臺南巡迴演出。

2024年版的《男言之隱》不僅有嶄新的演員組合、還有全新製作的旋轉舞台，温貞菱揭露「很多來看的朋友以為舞台是電動的，其實是由6名工作人員全手動推台，每次轉到後面，看到他們正在辛苦賣力地轉動舞台都會很感動。」

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▲《男言之隱》。（圖／故事工廠提供）

▲《男言之隱》演出獲得好評。（圖／故事工廠提供）

首演當天，温貞菱與邱勝翊（王子）特別到慈祐宮拜拜求平安符，温貞菱希望讓大家可以放在身上以及道具機關裡，祈求劇組平安。兩人首度合作舞台劇，默契十足，壓軸的落淚獨白戲，更是贏得滿堂彩，王子表示「身邊朋友應該沒有人看過我哭，這次讓大家看到我不同的一面。」

這次的旋轉舞台換景複雜、小道具也多，梁正群坦言「首演第一場上台就忘了帶小道具，以至於後來心裡慌亂到把『你好我是蘇名揚』說成『你好我是ㄕㄨ名揚』」。王樂妍自曝對温貞菱「來真的」，兩人第一場戲要先互推、後賞彼此巴掌，坦言「正式演出前都是假打，首演那晚一出場看到那麼多觀眾，整個太嗨，直接真的打到她巴掌，內心有嚇了一跳，但就裝鎮定繼續把戲演完，後來我們兩個討論後，確實沒有看到空隙會比較好，就都打真的。」

▲《男言之隱》。（圖／故事工廠提供）

▲《男言之隱》演出獲得好評。（圖／故事工廠提供）

《男言之隱》演出口碑廣受好評，梁修身導演以行動表達對兒子的支持，梁正群直說「家父沒和我說什麼，倒是看完馬上傳來一篇心得及圖片，要身為小編的我貼上他的社群。看來他是喜歡的。」温貞菱的媽媽也有到場，她表示「媽媽看完很開心想要二刷，還有很多親朋好友偷偷買票來看。收到很多反饋是問我怎麼可以記得起來這麼多台詞！」

邱宇辰也力挺哥哥王子，看戲前在IG發文開玩笑吐槽「來驗收一下吉他彈得怎樣，每天在家耳膜快爆了。」引來王子回覆「你才吵」，展現兄弟倆鬥嘴的日常。

▲《男言之隱》。（圖／故事工廠提供）

▲《男言之隱》演出獲得好評。（圖／故事工廠提供）

台北場四場演出星光熠熠，其中可看見邱勝翊（王子）在演藝圈的好人緣，他提到台北場大概有50幾位藝人、加總逾100名的親朋好友來支持，尤其好友曾之喬挺著孕肚特地到場，讓他最為感動。王樂妍邀請了伊正、陳謙文、楊雅筑等好友，說道「大家一致認同上半場很想揍我，下半場我最後的分手戲讓他們很感動，謙文還跟著我一起哭了。」

百白則邀來同公司的林辰唏，透露兩人「演後還回家喝酒聊戲，分享了很多劇場與影像表演方法的差異，也覺得《男言之隱》這個舞台劇本很有電影感呢！」

▲《男言之隱》。（圖／故事工廠提供）

▲《男言之隱》演出獲得好評。（圖／故事工廠提供）

值得一提的是，《男言之隱》第一版的女主角楊千霈特別來看首演，導演黃致凱透露，她對這齣戲特別有感情，台詞到現在都還記得，坐在台下看戲，心中卻一直默默的跟台上的演員對詞，往事歷歷在目，看得她淚流滿面。

黃致凱也提到這次邀請王子飾演男主角，就是透過楊千霈的引薦「當年千霈演這齣戲時，王子看完很感動，還自彈自唱主題曲把影片寄給我。時隔九年，王子來演出，這是很美好的緣份，也看見了他的蛻變與成長。」

▲《男言之隱》。（圖／故事工廠提供）

▲《男言之隱》演出獲得好評。（圖／故事工廠提供）

故事工廠《男言之隱》2024純愛加演，嶄新卡司集結温貞菱、邱勝翊、梁正群、王樂妍、朱陸豪、劉珊珊、郭耀仁、百白、逸祥、劉桓、鄭鼎諺、柯朋宇、林芷芸，以及特別演出的王宏恩。

故事描述擁有「聽見男人心聲」超能力的女主角宜蘋，在生活中，成為一位能看透對方底牌的玩家，她的愛情與工作如魚得水。多年後某次意外中，她失去了超能力，卻在此時遇見兩個男人：一位是讓她怦然心動的音樂製作人；一位是苦悶壓抑的作曲才子。宜蘋得重新歸零，學習傾聽，才能找回愛的初心。

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