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李沛旭躍上國際！演《台北追緝令》合作盧貝松「迷弟心情」曝光

記者黃庠棻／台北報導

李沛旭上週出席《台北追緝令》台北首映會，與飾演副警官的庹宗華一同現身影廳，大方分享拍攝過程，他坦言自己對於劇本及角色都有一定標準，非常榮幸能演出國際級億萬票房名導「盧貝松」監製新片，擔任重要反派角色Bolo。

▲李沛旭《台北追緝令》。（圖／采昌提供）

▲李沛旭演出《台北追緝令》。（圖／采昌提供）

盧貝松以塑造深具個性與層次感的反派角色而聞名，擔任《台北追緝令》的監製，再度展示了他獨特的動作影像風格與創作才華。在《台北追緝令》中，李沛旭挑戰演出在販毒集團首腦（姜成鎬飾）之下，掌控一切的幫派老大Bolo，這個角色也凸顯了李沛旭卓越的戲劇張力與矯健的動作身手。

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▲▼ 《台北追緝令》星光首映記者會-李沛旭。（圖／記者黃克翔攝）

▲李沛旭出席《台北追緝令》星光首映記者會。（圖／記者黃克翔攝）

對於這次合作，李沛旭崇拜表示「盧貝松導演在我心目中的地位，是像神級人物的存在。」他回憶道，早在大學時就深受盧貝松執導的《第五元素》啟發，甚至當時的服裝設計系畢業專題，也是從這部電影中發想靈感做延伸創作。

▲▼ 《台北追緝令》星光首映記者會-李沛旭。（圖／記者黃克翔攝）

▲李沛旭出席《台北追緝令》星光首映記者會。（圖／記者黃克翔攝）

有幸能與盧貝松合作，李沛旭決心將自己「完全歸零」，把自己完全交給對方，盡可能去體會與學習。他也讚賞盧貝松對細節的照顧，並能將個人創意運用於拍攝之中，讓他在拍攝過程中感到非常安心和信任。「用累積的『本能』演戲，而不用累積的『技術』演戲。」是李沛旭最大的感悟。

▲▼ 《台北追緝令》星光首映記者會-李沛旭。（圖／記者黃克翔攝）

▲李沛旭出席《台北追緝令》星光首映記者會。（圖／記者黃克翔攝）

過去李沛旭因壯碩的外型，在許多角色上經常受到限制，但這次被圈內眾多專業人士大力推薦，一致認為Bolo這個角色正是為他量身打造的。預告片同步於法國及台灣釋出，片中可見不少李沛旭身影，尤其雙手持槍對鏡頭掃射那幕，展現十足氣場令人印象深刻，精湛演出足登國際。

▲▼ 《台北追緝令》星光首映記者會-李沛旭。（圖／記者黃克翔攝）

▲李沛旭出席《台北追緝令》星光首映記者會。（圖／記者黃克翔攝）

導演黃喬治表示，李沛旭將Bolo詮釋得很好，也很感謝他當初在拍攝與健美比賽撞期之下，仍選擇來出演。李沛旭也謙虛表示，很謝謝導演給他這個機會，能演出一個這麼過癮的角色，他更透露「當時看到這個劇本時，Bolo這個角色在腦海中的形象，好像跟我現在的狀態蠻接近的。」

▲李沛旭《台北追緝令》。（圖／采昌提供）

▲李沛旭演出《台北追緝令》。（圖／采昌提供）

此外，李沛旭這次的角色形象打破以往，率性俐落的動作表現讓影迷相當驚豔，也為整部作品注入了更多話題性與魅力，更期待未來在國際上能有更多可能性。《台北追緝令》將於25日於台灣、法國同步搶先上映。

▲李沛旭《台北追緝令》。（圖／采昌提供）

▲李沛旭演出《台北追緝令》。（圖／采昌提供）

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李沛旭, 盧貝松, 台北追緝令

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