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男友涉洗錢羈押1年「小孩每天找爸爸」　錢帥君不滿黑底白字提3案

記者張筱涵／綜合報導

「88會館」負責人郭哲敏因涉嫌經營博弈、地下匯兌等案件，潛逃泰國後於去年8月被刑事局押解返台，11月遭檢方依賭博、違反《組織犯罪防制條例》《銀行法》及《洗錢防制法》等罪名起訴，並遭法院裁定羈押禁見。至今郭哲敏已被羈押一年多，案件尚未判決。

▲▼洗錢大亨郭哲敏5月6日為所涉洗錢案到新北地院出庭，被法官表明不會准許改用電子手環，他同意不再要求換掉監控防逃的電子腳環。（圖／記者黃哲民攝）

▲郭哲敏。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼88會館負責人郭哲敏涉洗錢案，新北地院今（19日）首度審理，郭的女友錢帥君低調旁聽不受訪。（圖／記者黃哲民翻攝）

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▲錢帥君曾去旁聽郭哲敏涉洗錢案的首度審理。（圖／記者黃哲民翻攝）

郭哲敏的模特兒女友錢帥君於22日發文表達對案件進展的疑慮，並表示：「從偵查到現在，還未判決，但已羈押禁見超過一年。小孩每天問爸爸何時回家，臉上滿是失望和傷心。」她質疑法院以「串證疑慮」為由持續羈押，並指出郭哲敏當初是自願從泰國返台，若要串證早就能在國外進行，質疑法院此舉不合理。

錢帥君還舉例其他案件來比較羈押處理標準，「藍海地產李陳妙音吸金5億，逃亡5年，羈押不到2個月，30萬元交保；北市府前都發局長黃景茂京華城案，500萬元交保，沒有羈押；貴婦奈奈和男友捲款10億元逃亡，男友的父母一起逃亡，父母逃亡6年後回台，父親50萬元交保，母親無保請回，都沒有羈押！」。她質疑：「郭哲敏的案件並非吸金、貪污或幫詐騙集團洗錢，為何羈押禁見這麼久，且不准交保？羈押標準究竟是什麼？有錯，一定承擔，但請給一個公平公正的審理程序！」

▲▼錢帥君。（圖／翻攝自Instagram／claireccc___0715）

▲錢帥君發文。（圖／翻攝自Instagram／claireccc___0715）

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