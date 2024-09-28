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鳳小岳首度參加「浪人祭」將完成人生清單　花襯衫穿出台味鬆弛感態度

文／妞新聞

「做音樂對我來說，滋養各式各樣快樂／滿足感的養分，也是現階段最理想的創作媒介」鳳小岳露出堅定眼神及暖男燦笑，演戲十數載，累積數部叫好又叫座影劇作品，回歸音樂創作，鳳小岳的想法如風般奔馳，用最熟識的「台味」搖滾樂，編寫人生酸甜苦辣的故事，生命不該只有一種樣子，鳳小岳帶著「浪漫龐克」的精神，享受生命中各種燃燒、灰燼、死亡、重生的過程！

做音樂比較不社恐！

延續龐克精神打破一切標籤

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演歌雙棲的鳳小岳，演員和歌手看似擁有相同的表演本質，實則演繹上有不同的創作模式，對鳳小岳來說，「演戲」不外乎需要掏空自己、放下主觀意識，以強烈的同理心及感性揣摩角色狀態，反觀「做音樂」因為旋律和歌詞由自身創作，能更直覺性表達想說的話，某種層面「做音樂」也是詮釋角色故事，只是這次的主角不是他人，是回歸「鳳小岳」身上。

有別於一般歌手的出道年紀，鳳小岳選在35歲發行個人首張專輯《柒》，面對音樂圈流傳26、27歲死亡殿堂的謠言，鳳小岳以龐克浪漫精神說出「我的煙火不是只有這幾年，在人生裡如果能不斷輪迴，有些事是可以重複發生的」，早在高中時期研究龐克精神的鳳小岳，當年深植「打破一切標籤、嚮往種族融合包容性」的精神，回到音樂創作，驚訝似地分享「這股龐克精神讓我做音樂變得沒那麼社恐，反而渴望和大家交流連結」。

柒，是重生、是蛻變，

也是重新來過的數字！

浪漫龐克「鳳小岳」：突破舒適圈歌頌人生、花襯衫穿出「台味」鬆弛感態度｜妞主打星

「人體細胞每7年就會更新一次、每7年人生就會有一個新的身分」鳳小岳審視自己的人生年表，發現每過7年都有重要身份的轉變，7歲被送到少林寺習武、14歲開始學了吉他、21歲拍了賣座電影《艋舺》、28歲迎來寶貝兒子成為父親、35歲拾起所熱愛的音樂後，在2023年推出個人首張專輯《柒》，一舉入圍最佳新人獎、最佳作詞人獎、最佳專輯製作人獎肯定，鳳小岳認為「7」是奇數，象徵自己不輕易被失敗及挫折打倒，同時也開啟這扇音樂大門，誓言「人生各式各樣的百態，都能想辦法找到面對的方式，期望每過7年都能把生活過得更理想，不污染自己的靈魂和摧毀身體」。

感謝「死亡」⋯⋯

讓我們有辦法重新來過

回想前幾年疫情肆虐，是惶恐、是擔憂、是充滿未知的想像，與鳳小岳細聊專輯發想後，他反倒感謝疫情的轉變，「當時走進一間樂器行，店長隨口嚷著『疫情期間樂器賣得非常好，以前想做音樂的人因疫情打亂計劃後，選擇重新彈起吉他』」，一場疫情雖然打亂演員計畫，卻也是冥冥之中的安排，讓他重新拾起吉他、找回內心最深處的渴望－音樂創作，2019年與魏如萱合作的〈很難很難〉，將詞意連結的氛圍帶入生命流動的意象，在音樂時空下創造屬於鳳小岳的靈魂。

「不用眼淚來與你告別 不用缺陷面對黑暗的季節 我願意改變 曾經徬徨的那個少年」單曲〈從今以後你自由了〉記錄著出道多年來的心路歷程，鳳小岳回溯21-28歲，當年出道年紀早，有別於現在承受較多憤怒情緒、對於世界的不了解，隨著歷練昇華及重新找回人性藝術後，勇敢突破恐懼、嘗試死亡與重生同時並存，同時情感也相較過往豐富許多，現在的鳳小岳創作音樂不單是為了夢想，期望透過音樂與世界建立一層連結，給予這個世界更多的付出。

衝突又融合的靈魂！

打造本土「台味」浪漫之作

本土浪漫之作！《柒》專輯橫跨國語、閩南語、英語三種不同語言，如同鳳小岳擁有文化交織的背景，首波主打歌曲〈風車〉邀請搖滾天王「伍佰」寫詞，透過老師的視角帶出成長記憶中的故事，「一直咧轉 一直踅袂停 充滿著只要打拼就有的勇氣 所以我一直咧紡」，以小調和弦歌頌出對生命的渴望，將這種衝突又融合的靈魂由裡到外極致呈現，鳳小岳毫不忌諱地說著對伍佰的崇拜之情：「老師的歌詞賦予〈風車〉強大力量，在一個浪漫時期開始創作音樂，又是我所熟悉的搖滾樂背景」，伍佰老師與鳳小岳擁有許多共鳴之處，選擇用音樂媒介唱出對生命的熱愛。

台味給我的感覺是「鬆弛感」！

近年來文化的新舊融合，「台味」成為兼容並蓄的標籤，對鳳小岳來說「台味」是鬆弛感的代表，他分別以靈魂動物、食物、環境分享自身的台味故事，近年接下海外表演及節目錄製，面對競爭強烈的世代，他認為台味精神的善良與包容成為強大力量，論整體環境的敏捷度和機靈表現，同時聯想到韌性又自在、最能代表台味動物象徵的「台灣黑狗」，談及食物層面，鳳小岳則幽默笑喊「第一直覺想到海產食材『土虱』和夜市小吃，我愛吃的東西真的超台的」！

衣櫃裡「花襯衫」款式最多？

卸下正襟危坐的刻板印象，鳳小岳拾起吉他秒變成率性不羈的搖滾樂手，聊到最喜歡的台味穿搭時，他直言「花襯衫」是衣櫃裡最常出現的單品，顏色繽紛加上花紋／動物圖騰的點綴，不需要過多飾品就能讓穿搭看起來很有層次，這時鳳小岳向全場詢問著「你們心中最經典的花襯衫是什麼款式呢？」下一秒接著「花襯衫沒有一個定義，像是個自由的靈魂，巧妙碰撞出相異穿搭風格，也能充分展現台味時尚」。

「浪人祭」共襄盛舉！

準備以搖滾樂燃炸現場

今年邁入第六屆的「浪人祭」，首度邀請鳳小岳擔任表演嘉賓，面對首次參與大型音樂祭的心情，鳳小岳藏不住興奮的語氣說道「音樂祭是個共襄盛舉的盛事，能在同個時空下分享音樂是一直以來嚮往的目標，參加『浪人祭』是人生必做清單之一，很驚喜能成為表演嘉賓，這次將帶來前所未有的表演，預計將準備8首歌曲，以搖滾樂融合奔放的能量，準備與樂迷們燃炸現場」。

訪問來到尾聲，鳳小岳在演員／歌手身份像是絢爛煙火般繽紛綻放著，我想鳳小岳的人生並沒有所謂的巔峰期，如同專輯《柒》概念所述，「你隨時都能重新來過，隨時都能突破舒適圈，想辦法歌頌慶祝自己的人生」，找到熱愛自己／熱愛生命的方式，把每一刻都活得很精彩，現在的鳳小岳，卸下過去身上所有的標籤，以搖滾樂手的角色重新出發，準備好好地為了音樂、為了內心瘋狂吶喊的聲音，付出一切！

Photographer／張淵琮 Adams Chang

Editor／吳庭葦 Wei Wu

Filmmaker／戴廷安 Ivan Tai

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