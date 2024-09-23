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華莎戀愛大12歲男友「首度鬆口談結婚」　自爆職業倦怠：嚴重到失眠

文／妞新聞

3月的《7-ELEVEN高雄櫻花季》、6月的首次個人巡迴FANCON《[Twits] in Taipei》、7月的拼盤演唱會《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》，把台灣當灶腳、曝光度超高的韓國人氣女團MAMAMOO成員「華莎」，這個月要帶著第二張迷你專輯《O》回歸歌壇，主打曲〈NA〉釋出倒數，看來下次來台又有新歌可以聽啦！

出道10年職業倦怠

黑金女王自爆會失眠

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近日知名漫畫家旗安84以「화사 술터뷰」為主題在個人YouTube上傳最新一檔節目，「黑金女王」華莎作為嘉賓出場，2014年女子組合出道，已經在演藝圈打滾10年的她，打開心房暢談內心話，她回想當初的夢想：「我想著自己唱歌實力不錯，自然而然想成為歌手，所以小時候只追尋著這個目標打拼」，透露為了想做得好，一路以來真的是『燃燒生命般在努力』。

▲華莎。（圖／Youtube／인생84，下同）

不過華莎坦言：「現在有點倦怠了！有時候不是會有狀況不佳以致於無法工作的時候嗎？我常常無法好好睡覺，受到失眠所苦」，不過依舊堅持要在歌手事業上燃燒到最後一刻，表示：「要努力工作到以後毫無遺憾～」（黑金女王讚爆！）

華莎首度公開談「結婚」

戀愛大12歲男友鬆口愛情觀

不只事業紅紅火火，私下的感情狀況也備受注目，華莎在今年被爆出與1983年生、大12歲的企業家已經穩定交往5年多，而且還是「女王倒追來的」，面對傳言四起，本人雖然沒承認也沒否認戀情。

不過她在節目中也不避諱談及戀愛觀，華莎透露：「我沒辦法跟別人調情，到底怎麼做啊？」接著被問到：「你想結婚（成家）嗎？」的敏感問題，華莎也大大方方豪爽回應：「不知道耶～等時候到了！遇到不錯的人自己就會知道了！」吼～女王根本四兩撥千斤。（完整節目請上YouTube頻道觀看喔）

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

MAMAMOO華莎「倒追大12男友」爆戀情！5年前輝人上綜藝早漏餡？爆料：他哭了

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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Niusnews妞新聞, MAMAMOO, 華莎

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