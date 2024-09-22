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蔡哥大讚劉芒「很認真對待朋友」！　她動容：害我淚流滿面的男人

記者劉宛欣／綜合報導

網紅劉芒沉寂將近一年的時間，沒有更新社群平台，直到20日突然曬出在峇里島辦婚禮的影片，讓眾粉絲又驚又喜，許多YT圈好友都抽空飛去參加，包含阿滴、卡特、蔡哥、董仔、馬克等等，好友們也陸續在這幾天曬出婚禮的紀錄，其中蔡哥22日特地發了長文祝福劉芒，大讚劉芒「很認真對待朋友」。

▲蔡哥發長文祝福好友劉芒。（圖／翻攝自蔡哥Instagram）

▲劉芒近日終於完婚。（圖／翻攝自蔡哥Instagram）

蔡哥22日更新Instagram貼文，透露一開始與劉芒是網友，交流都是在網路上，直到後來他遇上一些人生難題，劉芒會運用自己的專長，幫他分析各個星座的女孩個性，讓他感動表示「我當時就覺得，哇，這個人真的很認真對待朋友」，但下一秒又吐槽「一方面可能很八卦，哈哈哈哈哈」，某次還在危急時，劉芒還打電話給蔡哥，希望他幫忙去一場演講，讓他心想「哇，這個人可能真的把我看得很重要」。

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▲蔡哥發長文祝福好友劉芒。（圖／翻攝自蔡哥Instagram）

▲蔡哥發長文祝福好友劉芒。（圖／翻攝自蔡哥Instagram）

蔡哥細數著幾年來與劉芒的友誼，感念地說「從那一刻起，我想我們這個孽緣就結下來了」，第一次參加海島婚禮就獻給劉芒，他相當喜歡婚禮的一切，為了這次婚禮他還特地練舞上台表演，他有感而發地說「看著婚禮完成，心裡想的是，能夠參與到這個婚禮的其中一個部分，真的帥爆了」，他還提到看到男方親友也從半個地球外的地方飛到峇里島，讓他感到溫馨，認為與人緣這麼好的人結婚，劉芒一定會幸福。劉芒隨後轉發蔡哥貼文直呼「害我淚流滿面的男人」。

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