TRASH暴雨辦簽唱會！　他認了「四腳朝天」遭壓：想當場死亡

記者吳睿慈／台北報導

TRASH即將唱進台北小巨蛋，22日在台北舉辦簽唱會，以舞台車形式霸氣登場，一連演唱共三首歌〈Goodbye〉以及〈幸福的末班車〉等。對於演唱會即將開賣，他們難掩心中緊張感，阿夜直呼：「本來想說低調過完生日，沒想到生日還要那麼焦慮，希望大家給我一個幸福禮物，看小垃圾（粉絲名）給不給力！」把賣票壓力交給歌迷。

▲TRASH暴雨辦簽唱會。（圖／華納音樂提供）



TRASH於21日在台北舉辦簽唱會，只是天公不作美，大雨沒停過，他們心疼粉絲在暴雨中等待，回想過去台上遇過的突發狀況，他們都曾在台上跌倒過，其中以博文最慘，四腳朝天，整個人往後，貝斯被壓著，他直呼「非常想要當場死亡！」阿夜還補充：「他後來有半年就說不想上台。」

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▲▼TRASH透露過去舞台意外。（圖／華納音樂提供）



近來忙著準備演唱會，魁則專注減重計畫，「大家給我很多方式建議，目前有7公斤，但看不出差別」，他搭配中醫埋線的方式減肥，他巔峰體重曾達120公斤，現在則在100公斤上下，有感而發地說：「大家要顧身體，大家健康最重要。」

至少演唱會歌單部分，他們坦言很難，「很多歌想在小巨蛋呈現，但要取捨。」目前已經把想要唱的歌改編，呈現初步到構想，再跟導演討論，以及練團修正，讓買到票的歌迷永生難忘，至於嘉賓則會是有合作過的，他們直言：「大家可能會很開心。」

▲TRASH台北小巨蛋即將開賣。（圖／華納音樂提供）



演唱會門票23日中午12點準時在寬宏售票系統開賣，華納音樂22日率先送上「幸福的末班車車票」，並且準備了「Sold Out」及「Arrived」票章讓TRASH親自蓋在車票上，象徵著幸福的末班車將著大家到15週年目的地台北小巨蛋，並且預祝門票開賣即秒殺，恰好要過生日的阿夜透露：「這真的是我遇過最緊張又最坐立難安的生日，這次也把生日願望許給門票完售了！」