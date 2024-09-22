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何如芸見景美女中排名暴跌「心有戚戚焉」！　曬舊照高喊：永遠的黃衫客

記者王靖淳／綜合報導

曾被列為前三志願的景美女中，最近因為入學分數以及基北區高中入學排名掉到28名而受到外界關注及討論，就連身為校友的女星何如芸，今（22）日也在臉書發文坦言感到心有戚戚焉，同時也秀出一張讀書時期與班上同學的大合照，高喊：「太陽神的女兒，永遠的黃衫客！」

▲▼何如芸。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

▲何如芸是景美女中校友。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

何如芸回憶她在景美女中的生活，以及這段日子對她意義的深遠影響。她提到，儘管當時的大學聯考升學率低至不到20%，讓所有同學都陷入無休止的模擬考試和全校排名的壓力之中，但她對那段日子仍有深刻的情感連結。何如芸幽默表示，嚴格的校規和教育部的髮禁政策，讓制服美感大打折扣。她也描述當年校園的保守風氣，外校男生只能在學校外的陸橋上遠遠張望，不能在校門口等候。

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▲▼何如芸。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

▲何如芸會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

何如芸提到，自己相當懷念學校的校慶日，那是一年中最讓人期待的時刻，學校會開放給外校學生參觀，男生們會手捧鮮花來校，整個校園在這天特別熱鬧，充滿青春的氣息和粉紅色的浪漫。她表示，雖然當天仍需穿著校服，但這無損於當天輕鬆愉快的氛圍。何如芸坦言，若早知道人生道路會有這麼多的挑戰，她會更加珍惜那段無憂的時光。如今，她與許多高中同學依舊保持聯繫，共同回憶那段美好的少女時光。

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