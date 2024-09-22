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因女主角未戴頭巾！名導夫妻遭限制出境「將被傳喚出庭」

記者許逸群／綜合報導

伊朗夫妻檔名導瑪莉雅姆莫卡達（Maryam Moghaddam）及貝塔什薩納哈（Behtash Sanaeeha），日前準備搭機赴瑞典探親並出席他們新作《我最喜歡的蛋糕》的瑞典首映時，卻在德黑蘭機場被攔下、當場禁止出境。女導演莫卡達質疑當局動機，「一切都在我拿到機票、核准並支付出境費等所有費用後才發生。」

▲伊朗夫妻檔名導瑪莉雅姆莫卡達與貝塔什薩納哈，新作《我最喜歡的蛋糕》。（圖／海鵬影業提供）

▲伊朗夫妻檔名導瑪莉雅姆莫卡達與貝塔什薩納哈。（圖／海鵬影業提供）

兩人今年二度遭到伊朗政府的旅行禁令，上次是今年二月《我最喜歡的蛋糕》的柏林影展世界首映，由於片中女主角未戴頭巾演出被認為「違反教律」而遭伊朗禁止出境。諷刺的是，兩位導演一周前才剛收到伊朗政府歸還他們護照，卻立刻二度下旅行禁令讓他們大感困惑。

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《我最喜歡的蛋糕》今年二月稱霸柏林影展，但由於片中女主角莉莉法哈德普爾（Lili Farhadpour）未戴頭巾演出，還和男主角伊斯麥依梅赫拉比（Esmaeel Mehrabi）深夜共處一室、飲酒作樂，致使導演夫妻檔遭到伊朗政府沒收護照，無法出境參加柏林影展首映。

▲伊朗夫妻檔名導瑪莉雅姆莫卡達與貝塔什薩納哈，新作《我最喜歡的蛋糕》。（圖／海鵬影業提供）

▲電影《我最喜歡的蛋糕》。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，伊朗政府日前剛歸還了他們的護照，讓導演夫妻檔開心地決定赴瑞典探訪親友，順道出席《我最喜歡的蛋糕》的瑞典首映。卻在拿到機票、核准並支付出境費等所有費用後，兩人到了德黑蘭機場才發現伊朗對他們發出新的旅行禁令，阻止他們出境參加瑞典首映會，並恐嚇「將被傳喚出庭」。

導演莫卡達認為伊朗政府對他們「精神虐待」，氣得在社群平台呼籲剛上任兩個月的新總統「不能以欺騙治國」。此事件不僅驚動瑞典文化部、發表公開信譴責伊朗當局的行為，更聲援《我最喜歡的蛋糕》導演，強調「捍衛藝術自由」，就連瑞典導演協會也發出呼籲，敦促伊朗政府重新考慮收回這項禁令。

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瑪莉雅姆莫卡達, Maryam Moghaddam, 貝塔什薩納哈, Behtash Sanaeeha, 我最喜歡的蛋糕

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