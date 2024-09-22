陳喬恩馬甲婚紗「透視開深V」爆出超兇上圍！合照七朵花伴娘：一起穿團服

記者潘慧中／綜合報導

陳喬恩2022年與馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）登記結婚，2年後選擇在交往5周年的今天，在馬來西亞的蘭卡威補辦婚禮。她22日在社群網站公開和「七朵花」伴娘們的合照，顯見一行人的好交情。

▲陳喬恩曝光馬甲式婚紗的近拍照。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



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從Instagram限時動態中，可以看到陳喬恩盤起優雅髮型，化上精緻妝容，身穿馬甲式婚服，中間透視開深V的設計，若隱若現出豐滿半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

▲▼陳喬恩開心合照七朵花伴娘。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



七朵花成員小絜（屈尹絜）、饅頭（邱緯芬）、趙小僑和賴薇如擔任伴娘，一行人穿上粉嫩色系的伴娘服，相當映襯膚色，賴薇如還笑說：「上回一起穿團服有多久了，今天是大日子！」

▲七朵花睽違多年再度一起穿團服。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



從賴薇如的限時動態中，還可以看到擔任伴郎的明道，未見同樣當伴郎的鄭元暢。拍攝當下，明道仍穿著輕便私服，這讓粉絲更加期待穿上伴郎裝的模樣。

▲明道（右後方）擔任陳喬恩的伴郎。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）