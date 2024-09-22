小彤化療8次「6副作用纏身」　愛女考上美名校不去了…心疼曝原因

記者陳芊秀／綜合報導

兩性作家小彤3月確診胰臟癌，已經接受手術切除腫瘤，目前已經進行第8次化療。她22日發文分享抗癌歷程，並提及女兒放不下生病中的她，放棄美國進修，堅決留在台灣念大學。

▲小彤罹患胰臟癌，手術後進入第8次化療，女兒放棄赴美進修。（圖／翻攝自小彤）

小彤經歷過多次化療後，已習慣掉髮、皮膚敏感、嘔吐反胃等副作用，幽默地形容化療如同電玩闖關，「魔王一個比一個難對付」，副作用層出不窮，最近更出現口腔上顎破皮與牙齦紅腫的情況，吃熱食就痛苦難忍，只好口含冰塊、狂吃冰淇淋稍稍緩解，還好有朋友送來麩醯胺酸搶救災情。而她還斷斷續續高燒，見老公緊張兮兮，她總是保持樂觀，拿手機看喜劇大賽與脫口秀，告訴老公

說：「反正都會痛，笑著忍，痛苦就沒那麼難受了呀！」

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在這段艱難的旅程中，小彤也不忘助養的孩子們，並向普仁基金會捐款以確保這些孩子的學業。她強調，錢留下的只是遺產，捐給需要幫助的人，是救命！

小彤的女兒原本考上美國伯克利音樂學院，但因捨不得、放不下母親的病情，決定留在台灣就讀暨南大學教育心理系，同時在線上修讀伯克利學分。她透露，女兒15歲就取得英國皇家音樂學院小提琴最高級別特優獎，16歲創作的第一首英文歌曲，就被國內最大的音樂平台簽約為製作人。原來孩子可以去美國進修，更上一層樓，卻為了她改變自己的學涯，「一場病，改變了我的後半場人生，也調整了女兒的學涯。無論如何，我還是要說：心肝寶貝，妳是媽咪的驕傲！」最後更以Hashtag激勵自己：「我要努力活著看到女兒畢業！」