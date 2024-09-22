星期天配音被盜粉專救回來了！　「10年資料都刪光」4慘況曝光

記者陳芊秀／綜合報導

FB粉絲超過56萬的人氣粉專「星期天配音是對的」20日驚傳遭駭客入侵，全更名越南文，然而對方聲稱「是花錢跟帳號主人買的」。配音員星期天深夜發聲「各位，我回來了」。

▲人氣粉專「星期天配音是對的」被駭客侵入。（圖／翻攝自IG）

有關粉專現況，星期天表示，好消息是粉專成功救回來了，但壞消息是「對方把所有資料都刪光了，連垃圾桶也清空，整個粉專現在一片空白，而且是鎖死的私人狀態」。他不禁疑惑「刪得這麼乾淨，我發過的文在對方眼裡是什麼色圖嗎？」

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▲粉專救回來了。（圖／翻攝自IG）

回顧事件發生時，星期天正在花蓮拍《台灣星天頻道》第3集，突然發現自己的粉絲專頁被盜並被更改為越南文，頭像也被換成了一位越南男子與兩名女子的合照。他表示：「我不能接受，我經營了10年的粉專，從來不會拍這種跟妹子摟摟抱抱的照片，而且還是兩個妹子。」他立刻採取行動，尋求各種方式來恢復帳戶的控制。

星期天找了身邊一起旅行的兩個妹子，拍下摟著她們的照片，然後忙著把照片P成跟他一樣灰灰的色調，原本想藉照片報平安，但發現對方一直在觀察他的動態，決定還是先不打草驚蛇。盜用粉專的越南人疑似想賣出去，頻繁發文告訴大家是花了5000美金買來的，但是沒有人相信。

▲網紅配音員星期天模仿越南人拍大頭照。（圖／翻攝自IG）

而星期天的心情並未受到太大影響，他認為可能是因為花蓮的自然美景，或是因為已經見慣了荒唐事。最終，在廣大網友的支持和幫助下，成功取回了粉專控制權，但所有之前的內容都已被清空。他感慨地說：「聽到粉專終於救回的消息時，我甚至有了『粉專救回來，那觸及不就掉了嗎』這種好笑的想法。」

最後星期天形容，「現在的星期天，雖然也是星期天，但不再只是星期天了，以後我就是超級星期天！」他開玩笑地提出將來可能將粉專名稱改為「超級星期天配音是對的」，雖然很中二，但這就是超級星期天的威力。

▲星期天發文。（圖／翻攝自IG）



【星期天Threads全文】

各位，我回來了。我是在和越南星期五大戰之後，在星期六終於救回粉專帳號的超級星期天，在這裡跟大家報個平安。

謝謝很多朋友們的幫忙，從很多管道協助我，這次的事件動員的程度超乎我的想像，非常感謝你們。

也謝謝許多觀眾們非常關心這件事，用各種管道提醒私訊我，不好意思讓大家操心了（鞠躬）

先講好消息，再講壞消息。好消息是，FB粉專有成功救回來了。壞消息是，對方把所有資料都刪光了，連垃圾桶也清空，整個粉專現在一片空白，而且是鎖死的私人狀態。

（刪得這麼乾淨，我發過的文在對方眼裡是什麼色圖嗎==）用八個字來形容大概就是「手術成功，病人中風」

事件發生的當下，我正在花蓮拍《台灣星天頻道》EP3，突然發現我失去了粉專控制權，同時粉專名稱被改成一長串越南文，大頭照也被改成一個越南男人摟著兩個越南妹子的照片。

我不能接受，我真的不能接受。

我經營了10年的粉專，從來不會拍這種跟妹子摟摟抱抱的照片，而且還是兩個妹子。

我立刻就採取行動，找了身邊一起旅行的兩個妹子，拍下摟著她們的照片，然後忙著把照片P成跟他一樣灰灰的色調。

原本想用這張很好笑的圖來向大家報平安，但由於對方有在觀察我動態，因為這樣那樣的關係，決定還是先不打草驚蛇；許多朋友跟觀眾怕我沒發現被盜，一直來私訊留言提醒我，真的很謝謝你們這麼關心，也很抱歉無法即時回覆你們。

這個越南人盜用我粉專之後，可能是想要賣出去，就頻繁地發文跟大家說帳號是花了5000美金跟我買來的（但沒人相信，有些觀眾覺得是我搞的一場社會實驗）

他發現唬不了我的觀眾，就更積極地發文&回覆留言，不斷發動座標之力，結果造成更多網友來圍觀，FB演算法瘋狂推送，粉專被盜的這件事甚至還上了很多家新聞的版面。

我心情方面其實沒有受到什麼影響，可能是花蓮很美有好山好水，也可能是荒唐的事我真的見多了。

我一邊納悶著「奇怪，我平常發文有這麼多讚嗎…？」一邊尋找各種可以救回粉專的管道。

聽到粉專終於救回的消息時，我甚至有了「粉專救回來，那觸及不就掉了嗎」這種好笑的想法。

現在的星期天

雖然也是星期天

但不再只是星期天了

以後我就是超級星期天！

粉專名稱也要改成「超級星期天配音是對的」（如果之後可以改）

雖然很中二，但這就是超級星期天的威力