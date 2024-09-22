ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

麋先生首攻蛋「揭瑪莎暖心1舉動」　驚喜宣布：明年3月唱進高雄巨蛋

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生成軍15年，21日完成首場台北小巨蛋萬人演唱會，不僅同門的宇宙人、告五人都來相挺，大師兄五月天當晚在大巨蛋出席周思齊引退賽後演出，但瑪莎一結束表演，就殺到小巨蛋來看他們，讓他們感動不已。

▲▼ 麋先生演唱會後訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲麋先生小巨蛋演唱會順利落幕。（圖／記者黃克翔攝）

主唱聖皓說，團員彼此之間認識超過20年，大大小小場地都唱過，「小巨蛋是大家說要挑戰的，現在五個男生終於做到，相信彼此都很驕傲。」感性表示一路上走過很多，也非常感謝粉絲的支持，讓他們這兩三年來演唱會成績都很不錯，才能更有信心往更遠的目標前進，「遭受的事情越來越多，網路越來越發達，也越來越多人會指指點點，我們就是做好自己的事情，唱給他們聽，就是最好的『報答』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

聖皓在演唱會上提到，因為自己的奶奶正在加護病房，所以爸媽沒有到場，談到此事，聖皓坦言：「本來有猶豫要不要講，但我聽說演唱會是個能量很大的地方，所以希望可以這樣幫忙集氣，讓阿嬤舒服一點。」並呼籲：「習以為常真的是很珍貴的。」也說有在演唱會前回高雄看奶奶，「我跟她說我們3月1日要在高雄，希望她那時有機會來看這樣，當然也不希望她太辛苦。」他表示自己有控制住沒有在台上哭，「我一直告訴自己不要哭，會很糗，所以有稍微忍住這件事，演唱會需要極大的理性去完成。」

▲▼ 麋先生演唱會後訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 麋先生明年3月2日唱進家鄉高雄巨蛋。（圖／記者黃克翔攝）

而他們在演出結束時，驚喜宣布明年3月1日唱進高雄巨蛋，聖皓說屆時希望可以邀請以前的朋友、同學、老師來看演出，「小時候我們在玩音樂，朋友都覺得我們在開玩笑，沒想到我們玩笑開到小巨蛋。」被虧會不會邀前女友？聖皓妙答：「比較沒聯絡，有空也可以來，但以諾比較多。」拖已婚的貝斯手以諾下水，以諾也連忙說：「我也沒在聯絡！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所

獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

六月突曬全黑圖「難怪我只能是正宮」　感嘆：柔弱就是佔上風

六月突曬全黑圖「難怪我只能是正宮」　感嘆：柔弱就是佔上風

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

五月天致敬周思齊現場照曝光　「離場超低調1舉動」網推爆

五月天致敬周思齊現場照曝光　「離場超低調1舉動」網推爆

《GTO》女星16年前嫁到台灣　認「二度罹癌」曝近照：比之前更糟

《GTO》女星16年前嫁到台灣　認「二度罹癌」曝近照：比之前更糟

劉芒穿絕美婚紗甜蜜親吻老公！影片曝光　好友爆笑吐槽：是要親幾次

劉芒穿絕美婚紗甜蜜親吻老公！影片曝光　好友爆笑吐槽：是要親幾次

黃曉明遭扯出軌「5年努力終成眷屬」　葉珂怒提告：有些話必須說

黃曉明遭扯出軌「5年努力終成眷屬」　葉珂怒提告：有些話必須說

黃嘉千婚內遭辱罵「拍A片」被枕邊人掐脖　夏克立駁：她叫外送虐待我

黃嘉千婚內遭辱罵「拍A片」被枕邊人掐脖　夏克立駁：她叫外送虐待我

徐少強夫婦追思會現場曝光！「生前甜蜜合照」惹淚　眾影星致意

徐少強夫婦追思會現場曝光！「生前甜蜜合照」惹淚　眾影星致意

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

六月突曬全黑圖「難怪我只能是正宮」　感嘆：柔弱就是佔上風

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

五月天致敬周思齊現場照曝光　「離場超低調1舉動」網推爆

《GTO》女星16年前嫁到台灣　認「二度罹癌」曝近照：比之前更糟

劉芒穿絕美婚紗甜蜜親吻老公！影片曝光　好友爆笑吐槽：是要親幾次

黃曉明遭扯出軌「5年努力終成眷屬」　葉珂怒提告：有些話必須說

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

麋先生

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 持修上陸綜遭嗆失望退追！　霸氣PO長文「不尊重別人的人最大聲」
  2. 麋先生首攻蛋「揭瑪莎暖心1舉動」　驚喜宣布：明年3月唱進高雄巨蛋
  3. 莊凱勛《妮波自由式》造型破尺度！　挑戰「變裝Mama」媲美妮妃雅
  4. 小吳帶好友加拿大喝喜酒「30萬愛馬仕包遭竊」！　店員1反應讓他氣炸
  5. 紀卜心：最近一直被罵！現身淚吐心聲…遭嗆「本來就妳的問題」回應了
  6. 連靜雯生日揭心聲　「上台短短的30秒，我走了8年」
  7. 新海誠動畫《秒速5公分》翻拍真人版　男主角松村北斗…導演是他
  8. 陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵
  9. 獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所
  10. Great、Inn來台碰大雨「甜蜜共撐傘」　讚珍奶勝泰奶：熱量都留給它

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366