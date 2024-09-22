麋先生首攻蛋「揭瑪莎暖心1舉動」　驚喜宣布：明年3月唱進高雄巨蛋

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生成軍15年，21日完成首場台北小巨蛋萬人演唱會，不僅同門的宇宙人、告五人都來相挺，大師兄五月天當晚在大巨蛋出席周思齊引退賽後演出，但瑪莎一結束表演，就殺到小巨蛋來看他們，讓他們感動不已。

▲麋先生小巨蛋演唱會順利落幕。（圖／記者黃克翔攝）

主唱聖皓說，團員彼此之間認識超過20年，大大小小場地都唱過，「小巨蛋是大家說要挑戰的，現在五個男生終於做到，相信彼此都很驕傲。」感性表示一路上走過很多，也非常感謝粉絲的支持，讓他們這兩三年來演唱會成績都很不錯，才能更有信心往更遠的目標前進，「遭受的事情越來越多，網路越來越發達，也越來越多人會指指點點，我們就是做好自己的事情，唱給他們聽，就是最好的『報答』。」

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聖皓在演唱會上提到，因為自己的奶奶正在加護病房，所以爸媽沒有到場，談到此事，聖皓坦言：「本來有猶豫要不要講，但我聽說演唱會是個能量很大的地方，所以希望可以這樣幫忙集氣，讓阿嬤舒服一點。」並呼籲：「習以為常真的是很珍貴的。」也說有在演唱會前回高雄看奶奶，「我跟她說我們3月1日要在高雄，希望她那時有機會來看這樣，當然也不希望她太辛苦。」他表示自己有控制住沒有在台上哭，「我一直告訴自己不要哭，會很糗，所以有稍微忍住這件事，演唱會需要極大的理性去完成。」

▲ 麋先生明年3月2日唱進家鄉高雄巨蛋。（圖／記者黃克翔攝）

而他們在演出結束時，驚喜宣布明年3月1日唱進高雄巨蛋，聖皓說屆時希望可以邀請以前的朋友、同學、老師來看演出，「小時候我們在玩音樂，朋友都覺得我們在開玩笑，沒想到我們玩笑開到小巨蛋。」被虧會不會邀前女友？聖皓妙答：「比較沒聯絡，有空也可以來，但以諾比較多。」拖已婚的貝斯手以諾下水，以諾也連忙說：「我也沒在聯絡！」