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六月突曬全黑圖「難怪我只能是正宮」　感嘆：柔弱就是佔上風

記者劉宛欣／綜合報導

女星六月（蔡君茹）2023年考取台師大GFEMBA（台灣師範大學國際時尚高階管理碩士在職專班），日前再度分享獲得獎學金的好消息，老公李易也來留言鼓勵「很讚」，夫妻互動不受外界議論影響。不過她21日突然在Threads上發文，有感而發表示「柔弱就是佔上風」，再度引發聯想。

▲六月有感而發地曬出全黑圖。（圖／翻攝自六月Instagram、Threads）

▲六月有感而發地曬出全黑圖。（圖／翻攝自六月Instagram）

六月21日凌晨突然在Threads上曬出一張全黑圖，內文有感而發寫下「人生啊⋯柔弱的就是佔上風，可惜我做不到所以我吃虧」，似乎又遇到了什麼事件，讓她有了新領悟，底下吸引網友回覆道「再認同不過了！柔弱人家說是委屈！我們堅強人家說我們霸凌！」怎料她竟然回答「難怪我只能是正宮」，讓人不得不與夫妻關係產生聯想。

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▲六月有感而發地曬出全黑圖。（圖／翻攝自六月Instagram、Threads）

▲六月貼文。（圖／翻攝自六月Threads）

然而，查看其他則留言可以看到，六月也指出「職場好多這種人」，似乎又間接透露與工作有關。事實上，幾天前，六月才剛開心地分享就讀台師大GFEMBA（台灣師範大學國際時尚高階管理碩士在職專班）獲得獎學金的消息，李易當時也誇獎老婆「很讚ㄟ」，且六月也特別回覆「你才知道你娶到寶」，大方地放閃，由此可見她的貼文應只是一時的抒發。

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