麋先生攻蛋「台下觀眾超大咖」！　凍齡女神也來了...慌喊：很久沒唱

記者蔡琛儀／台北報導

成軍12年，金曲樂團麋先生今（21日）晚終於在台北小巨蛋開唱，包括徐若瑄、劉奕兒、魏如昀、瑪麗、郭雪芙、禾浩辰、戴愛玲、怕胖團、Toro、鍾欣凌、楊貴媚、柯震東、黃奇斌、TRASH等圈內好友都到場來支持他們。而他們還特別cue了曾一起合唱〈Hi〉的徐若瑄，現場重現〈Hi〉，徐若瑄有些驚慌地說：「你說要唱什麼？〈嗨〉嗎？我很久沒唱，歌詞有點...。」

▲▼ 麋先生cue徐若瑄現場演唱。（圖／記者黃克翔攝）

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聖皓則笑說，演唱會導演也在耳機裡面跟他說，現場沒有準備這首歌的歌詞，徐若瑄雖然有些緊張，但還是開金口在現場大唱〈Hi〉，還一度唱到太投入，被聖皓打斷：「沒了啦！」她則一臉疑惑問：「不是還有一句嗎？」相當逗趣。

今晚麋先生除了以諾，每位團員都挑戰solo唱歌，吉他手小B在台上挑戰極限，邊做仰臥起坐邊演唱〈長成什麼樣子算愛情〉，唱完後一臉痛苦直呼：「肚子好痛喔！」

▲ 麋先生今晚開唱。（圖／記者黃克翔攝）

吉他手喆安則表示：「有首歌每次開會我都會提出，結果大家都不理我！」接著他獻唱〈閉上眼睛會想起的人〉，終於圓夢，輪到以諾，聖皓說：「你們每個人都想唱歌是嗎？這樂團是這樣掛羊頭賣狗肉？」打趣要以諾下台當觀眾，以諾也真的走到台下，坐在椅子上和大家一起演出〈Hey〉。