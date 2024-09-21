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石知田初見炎亞綸：有點怕！　名場面「量子糾纏」親吻當機換好交情

記者蕭采薇／台北報導

科幻影集《Q18量子預言》20日舉行最終回特映會，導演周美玲率炎亞綸、石知田、劉修甫現身。三位演員難得合體，一見面就開啟「鬥嘴模式」互相吐槽，石知田坦言起初其實有點「怕」炎亞綸。

▲《Q18量子預言》劉修甫（左）、石知田（中）、炎亞綸都是第一次在戲劇上跟彼此合作。（圖／金禾創意提供）

▲炎亞綸（右）、石知田（左）應粉絲要求，包圍劉修甫（中）一起比愛心。（圖／金禾創意提供）

貫穿全劇的量子AI黑子與白子，是劇中科學家博士為幫助其漸凍症兒子小匡體驗世界所打造，飾演黑子的炎亞綸與飾演白子的石知田，透過腦波與飾演小匡的劉修甫進行交流，三人都是第一次在戲劇上跟彼此合作，石知田坦言起初其實有點「怕」炎亞綸。

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石知田解釋道：「因為一開始不熟，感覺他散發出一種銳利感很強大的能量，所以花了一段時間去感受。」炎亞綸相當讚賞石知田，「他是一個很認真、很喜歡問問題的人，相處過程中可以感受到他對表演非常有熱忱，對這部戲的題材也很有興趣，我們漸漸變成很可以聊天的好朋友。」

▲《Q18量子預言》劉修甫（左）、石知田（中）、炎亞綸都是第一次在戲劇上跟彼此合作。（圖／金禾創意提供）

▲劇中名場面「量子糾纏」親吻當機戲，讓炎亞綸（右）與石知田（左）奠基好交情。（圖／金禾創意提供）

劇中名場面「量子糾纏」的親吻當機戲，其實正是兩人友情升級的重要契機點，石知田透露是自己先跟導演提出希望改成白子去親黑子，「因為白子比較想要體驗人類的感情，在這場戲做出主動的選擇是有趣的，當下亞綸也覺得不錯，我覺得那是一個很重要的契機點，讓我們對彼此都更有信任感了。」

▲《Q18量子預言》劉修甫（左）、石知田（中）、炎亞綸都是第一次在戲劇上跟彼此合作。（圖／金禾創意提供）

▲《Q18量子預言》（左起）劉修甫、石知田、炎亞綸都是第一次在戲劇上跟彼此合作。（圖／金禾創意提供）

劉修甫也有感對手們的好默契，「他們在現場總是能一搭一唱，讓拍攝氣氛變得很活絡，印象深刻有一場在房間的戲，他們一個坐在高處、一個坐在櫃子上，當時黑子自己指定要坐哪裡，他很會為角色發聲，當下從旁人的角度來看小匡，會覺得他很幸福有他們的陪伴。」

▲《Q18量子預言》劉修甫（左）、石知田（中）、炎亞綸都是第一次在戲劇上跟彼此合作。（圖／金禾創意提供）

▲劉修甫（中）演漸凍症少年小匡，被虧角色「坐著賺」。（圖／金禾創意提供）

炎亞綸與石知田私底下很喜歡開年齡最小的劉修甫玩笑，石知田說：「修甫是一個心思細膩的弟弟，但有時候會語出驚人，很可愛，尤其跟他在劇中腦機室對戲時，很常故意逗他說『躺著、坐著就可以賺』。」劉修甫聽完忍不住大笑抗議：「一整天坐著賺其實很痛誒！」

▲《Q18量子預言》劉修甫（左）、石知田（中）、炎亞綸都是第一次在戲劇上跟彼此合作。（圖／金禾創意提供）

▲《Q18量子預言》（左起）炎亞綸、石知田吊鋼絲拍綠幕特效戲。（圖／金禾創意提供）

經驗老道的炎亞綸卻是對「吊鋼絲」難以忘懷，他笑稱：「這部戲是我第一次拍到因為綁鋼絲的繩索讓肚子瘀青一整圈，可能也是因為我當時太胖了。」劉修甫直呼拍綠key鏡頭真的很挑戰，「我覺得要有很多的想像力，這跟實際面對面的表演還是非常的不一樣，不過劇組工作人員會陪我們一起對戲，就比較不會這麼尷尬。」《Q18量子預言》每週五晚上10點於三立都會台首播。

 

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Q18量子預言, 炎亞綸, 石知田, 劉修甫

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