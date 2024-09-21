張基龍陪粉絲蓋棉被純聊天！男粉告白「沒人跟我搶你」　他害羞了

記者吳睿慈／台北報導

男神張基龍21日在台灣舉辦見面會，向來寵粉的他從觀眾席登場，活動剛開始就引起陣陣暴動，他深情唱著〈Tought of you〉，嗓音讓全場瞬間融化。他與紛絲互動零距離，貼心表示「我登場的時候，燈只有照我一個人，但現在燈照在觀眾席上，我可以看清楚每一個人，可以有眼神對視，我很開心。」他還發現來了很多男粉絲，一名男粉大喊「不會有人跟我搶你」，面對熱情告白，他露出害羞笑容，全場笑出來。

▲張基龍從觀眾席現身，全場超驚喜。（圖／記者劉亮亨攝）



張基龍見面會上暢談入伍、旅遊勝地等小事，台下也有觀眾熱情邀請「來我家」，他幽默回答「你家在哪裡」，沒想到該名觀眾回答「基隆」，恰好與他的名字同音，馬上點燃他的興趣：「原來有基隆這樣的地方，那裡什麼地方？」他答應下次前往基隆舉辦見面會，並機智表示：「推薦我的我都會去看看，但我最想去的地方就是『基隆』，我很好奇基隆到底是怎樣的地方。」主持人誇張回答「台灣威尼斯」，他也能接球：「我一定會去基隆。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張基龍幽默表示「下次去基隆辦見面會」。（圖／記者劉亮亨攝）



他與粉絲互動零距離，還發現台下來了很多男生，其中一位粉絲是男友陪著來，主持人笑虧「今天看完見面會就會分手了」，他忍不住大笑。接著，有一名男生強調是自己來看的，他好奇「我對於男生有什麼魅力」，對方大喊「因為不會有人跟我搶你」，他則反應害羞。

張基龍接著解釋：「因為台北站是所有巡演中男生粉絲最多的，只是我眼神一直跟男生對到眼，感覺男生表情不是很好，為了讓大家度過愉快的時間，我會努力盡力的。」他對於男生粉絲很執著，現場還點名男粉跳舞，玩得不亦樂乎。

▲▼張基龍寵粉一百分，場上答應粉絲各種要求。（圖／記者劉亮亨攝）

活動上，他還抽出4位粉絲上台互動，重現《雖然不是英雄》戲劇甜蜜場景，他盡責達成每個動作，其中一個畫面還祭出棉被，他與粉絲「蓋棉被純聊天」，全場粉絲冒出尖叫聲，接著又拍婚紗照，台下又是一陣驚呼聲，福利放送滿滿。