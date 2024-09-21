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周湯豪無預警現身信義區知名酒吧！　大方嗨送門票...全場暴動

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪昨（20日）於信義區知名酒吧驚喜快閃演出，店內店外擠滿上千粉絲，宛如封街演唱會般癱瘓信義區，周湯豪在工作人員開路下，帥氣登上店裡L型DJ吧台演出，以〈I go〉、〈turn up〉饒炸現場，與觀眾距離更是觸手可及，周湯豪表示：「希望小巨蛋當天都可以看到大家，現在已經蠻多年沒有跟大家近距離接觸，很開心！到時候演唱會就是這麼近！」

▲▼周湯豪於信義區fake sober 2店驚喜快閃演出。（圖／環球提供）

▲▼周湯豪於信義區知名酒吧演出，塞爆現場。（圖／環球提供）

▲▼周湯豪於信義區fake sober 2店驚喜快閃演出。（圖／環球提供）

周湯豪以〈I go〉開場後與粉絲打招呼：「今天還玩得開心嗎？我很久沒這麼清楚看到這麼多人了，大家好，我是周湯豪。」不忘宣傳11月24日加場演唱會將於9月22日正式開賣。由於周湯豪開唱首創時尚秀結合演唱會，當他演出時，直接將店內L型吧台當成秀台，遊走演出顧及店內店外所有粉絲，當〈帥到分手〉前奏一下，全場粉絲瘋狂尖叫，台上台下齊聲合唱，場面相當壯觀。

而周湯豪也是該酒吧首位舉辦快閃的歌手，他說：「今天就像是謝票的感覺，發現看過的人很多都是二刷、三刷、四刷、五刷，今天算是來先感謝大家的！」為此他也特別現場送出一組加場派對區套票，「這是我的一點心意，希望那天可以看到你們。」最後他出題「第一張專輯的第一首歌」，將門票送給台下答對的幸運粉絲。

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▲▼周湯豪於信義區fake sober 2店驚喜快閃演出。（圖／環球提供）

▲周湯豪對於歌迷簽名、合照要求來者不拒。（圖／環球提供）

許久沒與粉絲零距離互動，周湯豪寵粉無極限，幫粉絲簽手機、專輯、周邊，還有人順手拿身邊僅有的面膜只為得到他簽名，讓周湯豪又氣又好笑，他沿路走回DJ台時，看到粉絲遞來的手機，也大方自拍合照，可說是福利滿滿，最後他加碼演唱〈FAKE SHIT〉與〈愛上你算我賤〉，看到台下眾人再次大合唱，周湯豪拍拍心臟、雙手合十向四方粉絲鞠躬表達感動，離開前不捨表示：「謝謝，我是周湯豪，我們小巨蛋見！」演唱會加場門票將於22日開賣，詳洽拓元。

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