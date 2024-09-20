劉芒消失9個月結婚了！「大咖YouTuber們都在場」峇里島夢幻婚禮曝光

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber劉芒因「月老」系列影片爆紅，沉寂一年多的她，Instagram最新動態停留在2023年12月31日的迎接新年貼文，時隔近9個月她終於再度發文，且宣布了結婚的好消息，並曬出了與現場賓客們的大合照，讓等待已久的粉絲相當感動與興奮，除了送上祝福的同時，也直呼「終於等到妳了！」

▲劉芒時隔9個月再度更新動態，曝光婚禮現場。（圖／翻攝自劉芒Instagram）

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近幾日大批人氣YouTuber包含阿滴、董仔夫婦、馬克夫婦、蔡哥、卡特等等，同時曬出前往峇里島參加婚禮的動態，但幾乎都沒有曝光婚禮新人的身分，直到20日晚間劉芒親自曬出了婚禮現場大合照的影片，影片附文寫著「Welcome Dinner」，影片中可以看到劉芒與老公坐在中央，鏡頭漸漸拉遠，所有賓客的戴著墨鏡對著鏡頭擺出冷酷的表情，相當有趣。

▲人氣YouTuber們陸續放出婚禮現場照片。（圖／翻攝自阿滴、卡特Instagram）

阿滴、卡特等也陸續在20日曬出婚禮現場新人甜蜜的模樣，等待劉芒許久的粉絲也大量湧入婚禮影片寫下「恭喜芒，歡迎回來」、「恭喜芒跟尼尼，謝謝你們讓我見識到天堂是什麼樣子」、「終於等到妳了」、「天啊！好想芒」。