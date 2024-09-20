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夜會導演爆曖昧！尹馨喊「絕不碰圈內人」　親曝與錢人豪真實關係

記者蕭采薇／台北報導

「金鐘視后」尹馨在戲劇《孔雀魚》挑戰全台語演出，也是她與導演錢人豪在電影《蝴蝶大廈》後再度合作。兩人先前一度爆出曖昧，尹馨20日受訪時否認，表示不願意和圈內人交往，但承認他們有一起開製作公司，目前關係是合夥人。

▲《孔雀魚》尹馨聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲尹馨在《孔雀魚》飾演一位無助的單親媽媽。（圖／記者林敬旻攝）

尹馨《孔雀魚》首次飾演一位無助的單親媽媽，為生活到命案清潔公司工作。被問及緋聞，她說：「他（錢人豪）是我很好的工作夥伴，我們有五個股東，個性都非常互補。」尹馨表示，因為希望私生活和工作切割，所以不願意和圈內人交往，就連身邊感情好的朋友都是圈外人。

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▲《孔雀魚》尹馨聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲尹馨表示不願意和圈內人交往。（圖／記者林敬旻攝）

至於先前被拍到深夜相會，尹馨表示，當時兩人剛結束電影的拍攝，已經確定接下來要合作《孔雀魚》，但當時錢人豪劇本卡關，也因為當中有許多關於女性視角的描寫，「他沒有人可以問，我就給他一點建議，當時我們所有人都在等他的劇本出來。」

▲《孔雀魚》尹馨聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲尹馨和錢人豪接連合作，兩人目前是合夥人關係（圖／記者周宸亘攝）

在錢人豪之前，尹馨曾與Selina前夫張承中交往，兩年間分分合合。尹馨20日表示：「我們已經完全沒聯絡了，都分手兩年了，我絕不會吃回頭草，我是不會犯錯犯第二次的人。」不過她也表示，從不會和前任鬧翻，秉持分手也是朋友，「只是朋友也不一定需要見面。」

▲《孔雀魚》尹馨聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲尹馨在《孔雀魚》飾演一位無助的單親媽媽。（圖／記者林敬旻攝）

她在拍攝《孔雀魚》時，需要拍攝一幕躺在活蛆中的鏡頭，尹馨說：「那些是真的蛆！因為需要拍起來動來動去，所以會一直補新的，把動不起來的拿走。」片中呈現女性的強韌，但尹馨也表示，曾在國中放學時遇過暴露狂，「那天我到回家都沒提這件事，只是覺得很髒、遇到很糟糕的事，就一直去洗澡。」《孔雀魚》將於9月29日起，每週日晚間8點在公視台語台、10點於華視主頻播出。

 

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尹馨, 熱帶魚, 錢人豪

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