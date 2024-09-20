星期天配音專頁被盜「觸及反爆增」！　藍勾勾朝聖：一直出現是怎樣

記者蔡宜芳／綜合報導

知名網紅配音員「星期天配音是對的」的粉絲專頁擁有超過56萬粉絲追蹤，20日傳出他的專頁被駭客入侵，但對方卻聲稱「是花錢跟帳號主人買的」，讓外界一頭霧水。目前專頁雖然尚未恢復原狀，但觸及率卻大幅增加，連星期天的好友們都前往朝聖。

▲星期天的粉絲專頁疑似被盜。（圖／翻攝自Facebook／星期天配音是對的）

星期天的專頁在20日被改名為「Khang Nguyễn MMO」，頭貼也換成了一男兩女的合照。帳號的「新主人」稱自己是從星期天手上買到帳號的，並於稍早表示想將帳號歸還，強調「我會回覆並退款給他的帳戶」、「我不需要錢」，希望星期天能聯絡他。

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稍早，該網友又發文稱自己已經聯絡專頁所有者，「正在等待協商完成，以將其恢復到原始狀態，請繼續關注。」該PO文在短短一小時內，就吸引超過4000讚、600多則留言，連星期天的藍勾勾好友們都紛紛留言笑說「平常我根本看不見他的臉書，這還真是不可思議」、「我覺得最荒唐的是被盜之後的觸及比原本高好多」、「真的以前都不會出現在塗鴉牆，被盜後一直出現是怎樣」，也有網友懷疑是星期天在做社會實驗。

▲▼星期天的專頁觸及大增。（圖／翻攝自Facebook／星期天配音是對的）