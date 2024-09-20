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開門驚喜收IU禮物！居民讚嘆「住這10幾年，第一次遇到」　暖舉引熱議

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手IU（李知恩）即將於9月21日及22日在首爾世界盃競技場舉辦「2024 IU HEREH 世界巡迴演唱會安可場：The Winning」。由於場地是開放式的，附近居民肯定會受到聲音和交通的影響，IU特別向距離場地約200公尺的居民們贈送垃圾袋，誠懇請求諒解。

▲▼IU。（圖／翻攝自韓網）

▲IU送專用垃圾袋請求附近居民諒解。（圖／翻攝自韓網）

南韓首爾麻浦區居民在社區論壇中，紛紛曬出意外收到來自IU送的禮物，可見外袋是有IU演唱會LOGO樣式的袋子，裡面則是10個麻浦區專用的垃圾袋，上面的文字寫道：「IU演唱會將於9月21日至22日在首爾世界盃競技場舉行，懇請各位居民多多包涵。」

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▲▼IU。（圖／翻攝自FACEBOOK／아이유(IU)）

▲IU將在9月21、22日舉行演唱會。（圖／翻攝自FACEBOOK／아이유(IU)）

其中一位居民更發文表示「在這裡住了超過10年，這是第一次有歌手因演唱會擔心聲音和人潮而向居民道歉」，此舉引來大量網友的讚嘆，紛紛稱IU的禮物是「限量版周邊」，並大讚她「貼心又有禮貌」。首爾世界杯競技場由於蠶室綜合運動場的整修，成為許多知名歌手舉辦大型演唱會的主要場地，導致附近居民經常受到影響，IU的舉動展現了她對粉絲與周圍居民的關懷。

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