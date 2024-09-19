米可白驚見26歲經紀人「突背6萬名牌包」　聽原因笑了：她很可愛

記者蔡宜芳／綜合報導

米可白（趙亦瑄）近年深耕影視作品，在去年奪下金鐘最佳女配角獎，演藝表現有目共睹。她19日曬出和26歲經紀人LuLu的合照，透露前陣子突然看到對方背名牌包，得知用意後，覺得經紀人很可愛。

▲米可白19日分享和經紀人合作三年的心情。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白透露，經紀人LuLu從23歲就開始與她合作，至今已經相伴三年，對方不僅專業能力出眾，更像是她的家人一般，「我從不會因為她的年紀看輕她、懷疑她的能力～我反而更感謝這位可愛的天使～一直陪著我前進、陪著我成長…」

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米可白提到，她在前陣子突然發現LuLu背著一個價值6萬元的名牌包，感到十分驚訝，「想說奇怪，26歲的她，很少跟名貴商品連在一起…」了解情況後，才知道原來LuLu是因為年紀輕、外貌稚嫩，常常在與廠商接觸時被當作小朋友看待，因此希望透過名牌包增加自己的份量。

▲米可白曬出與經紀人的合照。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

對於LuLu的專業表現，米可白給予了高度的肯定。她表示，與LuLu合作以來，都能感到非常放心，「我覺得一個藝人演員要成功，除了自身的努力外，經紀人也給你很大的力量～讓你毫無顧慮，在舞台上盡情地表演、盡情地玩樂…」而網友也紛紛表示「好的職場看能力，不看年紀」、「藝人有一個好的經紀人很重要」、「跟妳一樣漂亮的經紀人」。

【米可白全文】

我家最可愛的經紀人～LuLu

前陣子看到這孩子 背了一個6萬元的名牌包，想說奇怪，26歲的她，很少跟名貴商品連在一起…了解她的用意～真心覺得她很可愛。

她23歲開始當我經紀人，我們相伴了3年～但因為年紀太小、樣子太稚嫩，遇到廠商總被當作小朋友…所以她才想買包增加自己的年紀與份量

她雖然年紀輕輕，但每次跟她工作，我總能很放心很安心…她就像個小大人一樣，為我忙進忙出…我覺得一個藝人演員要成功，除了自身的努力外，經紀人也給你很大的力量～讓你毫無顧慮，在舞台上盡情的（地）表演、盡情的（地）玩樂…

她不只是經紀人的角色，更像我的家人…我從不會因為她的年紀看輕她、懷疑她的能力～我反而更感謝這位可愛的天使～一直陪著我前進、陪著我成長…

#請不要小看她 #她真的超級棒

最美經紀人 #Lulu