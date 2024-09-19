AV女優本鄉愛「宣布無限期休業」！　達人嘆：要做好心理準備

▲本鄉愛捲入小三風波，今宣布無限期休業。（圖／攝自本鄉愛IG）

記者張鈜閔／綜合報導

日本AV女優本鄉愛被踢爆當小三，認與已婚實況主加藤純一交往，並發生肉體關係，事發至今，加藤純一仍繼續開直播，但本鄉愛卻在今日宣布「無限期休業」，並再度道歉。

本鄉愛今在X(原推特)上發文，先是再度向粉絲們道歉，並宣布自己會暫停所有活動一段時間，「這次事件造成相關人員的擔心以及困擾，我深感抱歉，並會深刻反省，真的很抱歉」，文中並無說明會休息多久。

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▲本鄉愛宣布無限期休業。（圖／攝自本鄉愛X）

貼文讓不少粉絲感到相當不捨，網友紛紛為她打抱不平「她真的很衰 明明男的問題更大」、「女方默默消失，男方卻繼續在直播上大放厥詞」、「渣男7414」、

「可憐阿」。

AV達人一劍浣春秋則在部落格「playno1」發文嘆說「果然，事情往很糟的方向發展了」，表示雖然本鄉愛是受害的一方，但在日本，對AV女優歧視卻是始終如一，還是有很多人認為她說謊，「一定是妳去勾引人家的」，也一定會有粉絲覺得自己被背叛，所以這是不得不的決定。

事務所方面則表示「本鄉愛沒有回歸的時間表」，這段時間不會更新社群也不會開直播，當然也不會繼續拍片，一劍浣春秋嘆說「可能要做好心理準備，我們會很長一段時間看不到本鄉愛」。

加藤純一日前開直播坦言向本鄉愛說謊自己離婚，是因為「想要愛愛」，甚至還獲得老婆原諒，老婆僅表示「你就是那樣的人，所以我不會生氣」、「你最後還是會回來（指回到我身邊）的」，夫妻關係仍持續現狀。

▲本鄉愛和加藤純一爆出軌，但男方還是繼續開直播賺斗內。（圖／翻攝自YouTube／加藤純一、TSE提供）