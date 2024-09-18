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「欸你這週要幹嘛」妹妹冰島被求婚！　Ariel激動反應曝光「感性喊話老吳」

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」由姊姊Ariel、妹妹Shine及弟弟阿勳組成，時常拍攝國內外旅遊攻略，或分享生活日常。Shine今（18日）晚間突然發文「重大宣佈」，表示自己接受了男友和老吳的求婚，引來大票網友獻上祝福。而姊姊Ariel也發文吐露心情，坦言當時人在去買麥當勞的路上，收到喜訊情緒激動：「我在麥當勞無聲尖叫，我痛恨自己為什麼在麥當勞裡！我好想回家大聲尖叫！！」

▲「欸你這週要幹嘛」Shine在冰島被求婚。（圖／翻攝自IG／shinemeimei）

▲「欸你這週要幹嘛」Shine在冰島被求婚，Ariel得知相當激動。（圖／翻攝自IG／shinemeimei）

Ariel看著妹妹即將邁入人生下一階段，回憶起以前的時光，「記得她在搬來跟我住的那天，我開車載了她八大袋黑色塑膠袋的行囊！我才去把車停好跑回去幫忙，她就已經把八袋一個人自己搬上樓，然後對我說『我是力氣很大的辣種女生』，我喜歡看她這樣，看起來所有事都難不倒她。」

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Ariel細數著妹妹的人格特質，包括愛吃、愛穿搭、很自心等等，文字中感性提到，「雖然她是妹妹，但很多時候是我依賴著她！也很高興她身邊有個可以依賴的人！」最後還不忘對老吳喊話：「香蕉『姨丈』！這些小孩就麻煩你繼續陪玩！我妹妹也麻煩你好好照顧了！」

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欸你這週要幹嘛, Ariel, Shine, 阿勳, 老公, 結婚

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