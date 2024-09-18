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石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

記者王靖淳／綜合報導

台灣著名配音演員石班瑜（原名石仁茂）是周星馳御用的配音員，前後替對方配音了30部電影，不過卻在今（18）日傳出病逝的消息，享壽66歲，消息曝光後，立即受到外界討論。然而，石班瑜4年前的節目片段也遭翻出，內容是談論自己在50歲那年考上導遊後，不僅找回失散多年的原生家庭，同時也意外得知自己在出生時就被送養的身世之謎。

▲▼石班瑜（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲石班瑜透露50歲那年考到導遊證。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

石班瑜表示，他在50歲時決定換個生活方式，透過導遊工作尋找新的生活樂趣和經濟來源，同時享受旅遊的樂趣。然而，令他感動的是，在他決定考取導遊證並開始帶團的過程中，一個偶然的機會讓他與多年未見的親生家庭重逢。石班瑜提到，當他的三哥無意間透露出家族的線索後，他進一步的DNA驗證確認了彼此之間的血緣關係，揭開多年的家族之謎。

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石班瑜透露，自己生於一個大家庭，擁有4個哥哥和2個姊姊，不過受到家庭經濟條件限制和哥哥的健康問題，石班瑜出生後不久即被送養。他的養父母帶著他搬至高雄，並在那裡撫養他成人。他坦言，雖然未能與親生父母相認，但養父母的愛與教育，讓他感受到家庭的溫暖。

▲▼石班瑜（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲石班瑜曾在節目中談論身世。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

石班瑜提到，養父在他5歲那年去世後，便由養母獨自將他撫養成人。石班瑜在成長過程中逐漸培養對配音的熱情，最終在這個領域獲得顯著的成就。他的聲音成為標誌性的特點，甚至在無意中觸動遠在他方親生母親的心弦。據石班瑜回憶，他的二姊曾告訴他，當媽媽在看到電視上播放他配音的周星馳電影時停下來觀看，似乎在不知不覺中感受到與這個聲音背後與兒子的連結。

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