李岳主持活動手出事！　入院曬繃帶照：何時變這麼脆弱？

記者王靖淳／綜合報導

藝人李岳（西瓜哥哥）平時會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（18）日他就發文PO出自己手包著紗布的照片，表示主持活動結束後痛到不行，同時也透露，在去看醫生後被告知是肌肉折到。為此，李岳無奈直呼：「何時我變得這麼脆弱了？」

▲李岳會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／daniellee0306）



李岳透露，日前在主持活動結束的隔天，他的手部突然感到異常，並迅速發展到嚴重的疼痛，連動手指都成了一大挑戰。他表示，活動當天曾用右手支撐自己從地面站起，未料卻導致嚴重的肌肉折損和發炎。李岳分享，在經醫生診斷後，確認為肌肉折損導致發炎，他自嘲對自己的體力和耐力感到意外，因為這次的傷勢讓他感到無比的脆弱。

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▲李岳發文透露手痛整晚。（圖／翻攝自Instagram／daniellee0306）

李岳表示，好在9月份的這個星期他無需參加其他活動，否則連基本的主持工作都將無法進行，更不用說進行任何表演了。最後，李岳提醒，進行日常動作時應多加小心，有時一個看似簡單的動作可能會引起意想不到的後果，同時也幽默提到，由於目前只能依靠語音輸入來完成文字，因此感謝這技術成為他這段期間的「救星」。