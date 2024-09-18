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馨亞唬爛赴韓當SM練習生　經紀人造假還栽贓...誹謗判刑5月

▲▼女星被爆「赴SM娛樂當練習生」是假的！　他控：請假幾週騙經紀約。（圖／翻攝自Facebook／馨亞）

▲「學生女神」馨亞告前經紀人朱俊憲涉誹謗她謊稱「前韓國練習生」，一審判決認定朱主導造假卻放冷箭栽贓。（圖／翻攝自Facebook／馨亞）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「學生女神」的藝人馨亞（本名謝儀諪），2021年和經紀人朱俊憲發生合約糾紛，被朱爆料她謊稱16歲曾到韓國SM娛樂當過練習生，馨亞堅稱自己是聽從朱的包裝話術卻遭栽贓，告朱涉嫌加重誹謗。台北地院審結，認定全是朱指點馨亞編造「前韓國練習生」的人設、卻放冷箭傷害馨亞名譽，依加重誹謗罪判朱5月徒刑、得易科罰金15萬元，可上訴。

現年39歲的朱俊憲在演藝圈被視為爭議人物，先是藝人錦雯在臉書罵他「可惡」，朱告錦雯涉妨害名譽但檢方處分不起訴，朱另與已淡出演藝圈的「亞洲波神」巧巧（本名王騴之）因通告費鬧翻，巧巧不滿朱2016年向媒體造謠她「染病墮胎」而提告，朱被依誹謗罪判刑4月，得易科罰金定讞。

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本案源於2014年馨亞15歲就讀高職時，被朱俊憲到校園選才發掘培訓，打造成「學生女神」開啟星途，雙方簽訂為期10年的專屬經紀合約，從2014年12月1日起，約定到今年（2024年）11月30日止，由朱男擔任馨亞經紀人打理全部演藝事業，並以馨亞具有「前韓國練習生」身分當賣點。

▲馨亞爆欠前經紀公司錢。（圖／翻攝自Facebook／馨亞）

▲馨亞15歲讀高職被朱俊憲發掘培訓，雙方卻爆合約糾紛進而互控，馨亞聲稱與朱的合約期間，年收入不到1千元。（圖／翻攝自Facebook／馨亞）

但馨亞認為朱俊憲不夠積極，以致她在合約期間的年收入不到1千元，2021年以雙方無信賴關係等理由，寄存證信函給朱片面終止合約，並跳槽台灣職籃T1聯盟桃園雲豹隊專屬啦啦隊「電豹女」，因此和朱發生合約糾紛。朱先前告馨亞涉侵占演出服裝，馨亞獲不起訴後反控朱涉誣告，朱也獲不起訴。

本案為朱俊憲2022年3月間，向媒體爆料馨亞冒充「前韓國練習生」，朱並提供自己與真實年級姓名不詳的「知情人士」、「爆料學長」對話紀錄，指稱「馨亞真的很愛說謊」、「就是騙你挑她、簽她」、「你也被騙很久、真傻」等語取信記者。

媒體以《白賊赴南韓當過練習生！台女扯謊6年被踢爆》為題，報導朱俊憲的爆料，內容包括「經紀公司老闆表示也是後來才知被騙，但沒有戳破」等語，意即朱男自稱替馨亞隱瞞實情。

馨亞氣憤遭朱俊憲抹黑，告朱涉嫌加重誹謗，並撕破臉抖出是朱要她受訪自稱2015年到韓國當練習生半年，朱指點她如何描述在韓國當練習生的細節、想藉此讓她迅速走紅，朱更警告她若不照做，就冷凍她、不排工作給她，所以她終止合約時，向朱強調「不想再配合扯任何的謊」。

檢方起初以馨亞確曾自稱赴韓當練習生為由，將朱俊憲不起訴。經高檢署發回續查，檢方勘驗馨亞所提對話紀錄，包括朱要馨亞瞎掰赴韓每天一早7點練舞到晚上、常受傷貼OK繃、每周要評比且被禁止聯繫外界，只能1、2周跟母親通1次電話，提前回台是因母親不捨她受苦，藉此鉅細靡遺建立馨亞的人設，朱更提醒馨亞「這段話記得起來？」

檢方認定馨亞出道聽從朱俊憲的「前韓國練習生」包裝話術，朱卻推稱受馨亞欺騙，改起訴朱涉犯加重誹謗罪嫌。

朱俊憲不認罪，堅稱到校園選才，聽馨亞自稱在韓國當過練習生，而當時赴韓發展的藝人周子瑜正紅，「韓國練習生」是很好的宣傳話題，他才簽下馨亞培訓，馨亞出第1張照片後，向他坦承並非韓國練習生，也不想再以此宣傳。

朱俊憲辯稱，他建議馨亞將錯就錯，後因馨亞自己開記者會並在個人IG PO文吐實，媒體向他查證真相，他受訪自認受騙，絕非一開始就主導馨亞說謊。

法官審理認定朱俊憲確為騙局主導者，不僅辯詞跟客觀證據不符，也始終說不出「知情人士」、「爆料學長」是誰，朱推稱馨亞編造「前韓國練習生」經歷，足以使馨亞受外界非議、名譽受損，且朱先前有妨害名譽前科，本案始終不認罪、沒和解，犯後態度不佳，據此判刑5月、得易科罰金15萬元，可上訴。

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學生女神, 韓國練習生, 馨亞, 人設, 經紀人, 加重誹謗

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