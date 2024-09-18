陸劇男神無預警宣布退圈「引退作品開播了」　女主角一出場就被虐

記者黃庠棻／台北報導

最新古裝陸劇《流水迢迢》找來任嘉倫、李蘭迪、徐正溪上演充滿權謀算計及人心糾葛的愛情，有別於一般的甜寵古裝劇。李蘭迪一出場就遭任嘉倫下毒且以利刃狠刺，數度面臨生死交關，堪稱是史上最慘女主角，而這也是徐正溪宣布退圈後的其中一部作品。

▲《流水迢迢》播出後好評不斷。（圖／iQIYI國際站提供）

《流水迢迢》改編自簫樓的同名小說，描述任嘉倫扮演的月落城少城主「蕭無瑕」化名為「衛昭」，潛伏梁國多年，忍辱背負奸邪諂媚臣子罵名，為查明家族被害真相，他化身蒙面人，試圖擄走當年案件中的唯一活口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但任嘉倫精心佈置的計劃卻被突然出現的少女「江慈」（李蘭迪飾）破壞，重傷的江慈被急於找出蒙面人的「裴琰」（徐正 飾）所救，因此結下不解之緣，原本各懷心思的3人最終也放下私人恩怨，齊心守護家國。

▲《流水迢迢》播出後好評不斷。（圖／iQIYI國際站提供）

不同於《烈焰》裡溫柔善良的模樣，這次任嘉倫在《流水迢迢》裡展現冷漠殘酷一面，幼時離鄉、顛沛流離的前半生，使他背負著沉重的責任與使命，為了完成守護族人以及替父親復仇的使命，他不計一切代價，折磨女主角李蘭迪的手段更是心狠手辣。

▲《流水迢迢》播出後好評不斷。（圖／iQIYI國際站提供）

劇中，密謀擄人的任嘉倫見到可能破壞他計畫的李蘭迪後，毫不遲疑地對她下毒，還加碼捅了她一刀想置她於死地，得知重傷的她被徐正溪救走後，因為擔心她說出自己的秘密，持續暗中觀察並伺機接近她，不僅對她動用蟻刑，還將她倒吊逼供，讓李蘭迪怒嗆「就算我死也絕對不會放過你」。

戲裡耍狠的任嘉倫，戲外對李蘭迪照顧有加，在對方拍攝倒吊場景時，一聽到導演喊卡，他立刻伸手護住她並替她鬆繩，看到她累到滿頭大汗又出現頭暈恍惚症狀，立刻搞笑想緩解氣氛，甚至跟著附和，還揪工作人員一起倒立，笑稱能養顏美容。

▲《流水迢迢》播出後好評不斷。（圖／iQIYI國際站提供）

任嘉倫說「我覺得她挺不容易的，劇中有很多我要對她用刑的場面，拍攝過程中多少都會有一些不適的感受，所以我們在現場都很心疼她，像是倒吊場面，本來還擔心她會說不出台詞，但她一次就到位，很努力地完成演出，這是一般人無法消化的角色，不過她會遭遇這些，好像都是我造成的，很不好意思。」

▲《流水迢迢》播出後好評不斷。（圖／iQIYI國際站提供）

因為演出《星落凝成糖》成為新陸劇女神的李蘭迪，提起與任嘉倫的合作過程，她特地感謝對方在拍攝用刑的場面時，總會提前跟她設計好招式，避掉所有可能發生危險的狀況，她也笑稱劇裡叫「江慈」，人如其名，本來是山裡的野丫頭，哪知道一進城就即將告辭人世，小命差點不保。

▲《流水迢迢》播出後好評不斷。（圖／iQIYI國際站提供）

《流水迢迢》先殺後愛的展開將戲劇張力拉滿，原本對救命恩人徐正溪動心的李蘭迪，卻不自覺地被任嘉倫奮不顧身守護月落族人的模樣吸引，兩人因此相戀，預告中任嘉倫開始流露出本有的柔軟和善良一面，並說出「自與妳相識，方知這世間並不全是黑暗與痛苦」等台詞，也道出他的心境轉折，讓人期待之後的劇情發展。