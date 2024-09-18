56歲江國賓懂看Dcard留言！　反派專業戶路上被認出…結局大反轉

記者黃庠棻／台北報導

三立八點檔《願望》持續熱播中，今（18）日舉辦新卡司發布會，包含江國賓、陳柏渝、苗真、潘柏希、何依霈都亮麗出席。其中，56歲的江國賓出道至今已近35年，談到自己是「反派專門戶」也大方透露過去曾有被阿嬤丟橘子咒罵的經驗。

▲江國賓、陳柏渝、苗真、潘柏希、何依霈出席《願望》新卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）



江國賓演出多部經典本土劇，加上犀利的眼神讓他時常演出反派角色，這次在《願望》中飾演面面俱到的總裁高世賢，但常常為了自己的利益成為雙面人、笑面虎。講起演出惡角的心得，江國賓透露20幾年前，自己曾到市場宣傳戲劇，當時《台灣阿誠》的角色白木生相當惡劣，讓市場入戲的阿嬤，拿起橘子就朝他砸過去。

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▲江國賓出席《願望》新卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

所幸，江國賓並沒有被橘子砸中，只能笑笑地回應對方「是角色壞，不是本人壞」，後來隨著手機、網路發達，他也會打開PTT甚至是Dcard看網友對於他演技的反饋，跟年輕人接軌的舉動讓在場人都嚇了一跳，但他坦言不會海巡YouTube的留言，自己還是堅持會在八點打開電視看首播。

▲江國賓時常飾演反派。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，江國賓承認自己屬於「面惡心善」的類型，因為出道很久，有時走在路上、搭計程車、逛超商時，戴著口罩只露出雙眼，都還是會被認出來，幸好現在有很多年輕人都喜歡跟他合照，還會對著他說一句「你好隨和」，讓他莞爾一笑。

▲江國賓時常飾演反派。（圖／記者林敬旻攝）

此外，江國賓多次強調自己私底下吃素，且個性很善良，只是反派演多了，大眾對他有了刻板印象，就連同劇演員都大呼「跟國賓哥對戲，手會抖」。

