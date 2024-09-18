「出道隔年就解散」等15年才重組　American Football明年首來台

記者蕭采薇／綜合報導

來自美國芝加哥的emo傳奇樂團American Football，在1999年即發行首張同名專輯，隔年就宣佈解散，讓許多歌迷扼腕，直到15年後才再次重聚。而又再重組11年後，他們終於將於2025年三月首度來台，於Legacy Taipei開唱。

▲American Football將於明年三月首度來台。（圖／Young Team Productions提供）

American Football成立於1997年美國芝加哥的伊利諾大學，最初由吉他手Mike Kinsella、吉他手Steve Holmes和鼓手 Steve Lamos組成，這幾個人可以說佔據了大半芝加哥Indie/Emo族譜，包括 Cap'n Jazz、Joan of Arc、Owen、Owls、One Up Downstairs等。

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1999年 American Football 於 Polyvinyl 發行首張同名專輯《American Football》（也被稱為 LP1），並於次年解散，這張專輯獲得了半神話般的地位，以精緻的吉他旋律、巧妙的鼓點與真摯的情感，在全世界廣大狂熱粉絲中流傳。專輯封面的白色小屋，對忠實樂迷來說更是猶如聖地般的存在。

在American Football重組的2014年，音樂廠牌Polyvinyl重新發行了樂團的首張專輯，原本只打算進行幾場特別演出的他們，卻沒想到門票一開賣就瞬間完售，樂迷的熱情激發了樂團再次創作新音樂的想法。於是在2016年，隨著新成員貝斯手Nate Kinsella正式加入，American Football 發行了睽違17年的第二張專輯《American Football》（LP2），2019則發行第三張同名專輯（LP3），並邀請英國傳奇樂團Slowdive主唱Rachel Goswell、Paramore樂團主唱Hayley Williams以及Land of Talk主唱Elizabeth Powell 擔任客席演唱。

▲American Football將於明年三月首度來台。（圖／Young Team Productions提供）

為慶祝首張專輯《American Football LP1》發行25週年，樂團將發行兩張特別專輯，一張是全新母帶重製版，一張則是收錄 Iron & Wine、Novo Amor、Manchester Orchestra、Blondshell 等人重新詮釋 American Football 經典曲目的翻唱專輯。

與此同時，American Football也宣佈了一系列命名為「LP1 25th Anniversary Shows」的巡迴演出，更將在明年3月24日首度造訪台灣！這是 American Football 第一次來台，也將是此行的台灣唯一專場、不會有任何其他演出。2025年3月24日Legacy傳音樂展演空間，購票請洽KKTIX。