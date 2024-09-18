周湯豪中秋節突傳喜訊　烤肉烤一半...緊急喊卡！

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪日前宣布，曾獲國際知名設計大獎雙料肯定的「REALIVE」演唱會，2024全面豪華升級並將在11月返場台北小巨蛋，上周門票開賣僅4分鐘即秒殺完售，周湯豪今終於公佈演唱會將於11月24日加場喜訊，他說：「看到很多網路上的粉絲朋友們幾乎都是三刷、四刷『REALIVE』演唱會，真的是滿感動的！『REALIVE』是我一個非常驕傲的作品，可以再加場讓更多人看到、聽到，對我來講是非常珍貴的。」

▲周湯豪演唱會宣布11月24日加場。（圖／環球提供）



周湯豪是在昨（17日）中秋節得知加場喜訊，原本打算在安排活動的他緊急喊卡，「當然中秋節會有朋友問烤肉，但知道加場後，現在就只想要緊鑼密鼓的focus在演唱會上面。」因此婉拒所有朋友的中秋聚會邀約，全心投入備唱中，還跑去健身房運動躲避誘惑，他笑說：「收到了很多月餅、但不敢吃，畢竟月餅熱量非常地高，最近已經很積極的開始做健身訓練和運動。」

他表示每一次台上都是用生命演出，盡力到下台幾近虛脫，因此體力是非常重要的一塊，將為了2場演出好好訓練，以最好的狀態呈現給粉絲，他也透露，這次舞台有些微調整，VIP席區與延伸主舞台幾乎黏在一起，搖滾區的距離更近，另也為二樓、三樓的粉絲設計特別橋段，不同區域皆有不同的派對氛圍。門票將於9月22日中午12點開賣，詳洽拓元。