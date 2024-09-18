賴慧如痛揭遭家暴！　「被推下樓梯還扯髮撞牆」鄰居緊急報警

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手賴慧如將推出新專輯《堅疕 kian-phí》，意思是傷口在癒合過程中產生的結痂，賴慧如在新專輯中再度赤裸的揭露自己的過往傷口，同名新歌MV特別邀請金鐘視帝藍葦華，出演酗酒家暴的老公，和賴慧如有許多激烈的對手戲，兩人都希望這首歌可以鼓勵更多躲在角落不敢為自己發聲的受暴婦女，勇敢站出來。

▲賴慧如曾是家暴受害者。（圖／時代創藝提供）

賴慧如學生時期曾交往過一個會對她暴力相向的男朋友，對方在生日當天把她從三樓樓梯往下推，還扯她的頭髮抓頭去撞牆，爭吵聲音大到隔壁鄰居出來探視並協助她送醫，賴慧如皺眉說：「我當時被愛情沖昏了頭，我竟然又繼續待在他身邊，我也不知道那是什麼心態，覺得不甘心吧！」當時有些好友看不下去這段感情 ，還因此跟她斷聯，直到分手後才又重拾友誼。

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MV中藍葦華因為喝了酒無法控制自己的情緒，看所有的事情都不滿，甚至對賴慧如動手，賴慧如說：「葦華哥真的不愧是視帝，雖然是MV拍攝，但情緒跟表達都很滿，我在MV裡的眼淚都是來真的，甚至連內心的恐懼也感覺被拉到過去的時空，是真的會發抖！」

▲賴慧如與藍葦華有不少對手戲。（圖／時代創藝提供）

此外，賴慧如去年8月登記結婚，即將在明年4月補辦婚宴，雖然曾經有過不愉快的感情經驗，賴慧如坦言不後悔不糾結，「因為那些是養分，在那些錯誤的關係中我漸漸學會了斷捨離，斷開不對等的關係、捨棄負面的情緒、遠離錯的人，很難做到，但我們應該多看眼前擁有的，珍惜當下開心的人事物，謝謝過去的自己成就現在的生活。」