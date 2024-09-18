陳家逵舞台劇即興演出！　出席台中記者會大讚「場景像電影」

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》將於10月5、6日兩天登上臺中中山堂。今（18）日由首次擔任舞台劇監製的李崗，率領演員陳家逵出席臺中記者會，陳家逵大力推薦「我們戲的影像真的很美、很強大，演員在畫面裡隨著影像的流動，融合在一起真的很美，真的很像在劇場裡看一部電影！」

▲陳家逵在《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》飾演紀錄片導演。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

陳家逵在《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》飾演紀錄片導演一角，從第一幕就出場，跟演自己的一青妙對話，挖掘對方父母的愛情故事，監製李崗透露這個角色是他特別安排設計的。陳家逵難忘一場戲，他在排戲時即興演出「一青妙很生氣地問我說，難道是我們家的錯嗎？我只淡淡回她說，那難道是我們家的錯嗎？我覺得那一刻全場的觀眾都有感受到一種時代的和解吧，就是不要再去怪誰了，那個時代每個人都有苦衷的。」

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▲陳家逵在《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》飾演紀錄片導演。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

除了伊正是新加入的卡司，《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》這回是以原班人馬回歸劇場，也是陳家逵第二次演出該角色，他表示重新與老班底對戲，大家都變成熟了，表示「大家都沒有放棄繼續為自己的角色，在自己的處境裡再去找到一些新的小火花。」

▲伊正新加入《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

導演李崗透露創作初衷「故事最吸引我的是一青妙爸媽的故事，臺灣貴族之子打破階級、國籍、年齡，娶了一個相差14歲的日本平民女孩，外國媳到了臺灣企圖融入大家族，在料理下苦功，而從小留學日本的丈夫則是受困於國族的身份認同，一青妙應該也好奇，為何爸爸晚年都不跟媽媽說話？這齣戲對我來說，講的是夫妻的和解、階級的和解、左右的和解與父子的和解。」

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》將在台中演出。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

李崗更透露8位主演角色安排都是有巧思的，說道「一青妙自己來講這個故事，難免主觀，因此還要有一個對立於礦業大佬的基層礦工觀點，所以才設計了紀錄片導演（陳家逵飾）這個角色。」他表示傭人阿春角色（榆丹飾）很關鍵，直呼「每個人都代表一個階級、世代、男女當下所面臨的困境。」

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》將在台中演出。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

記者會當天，臺中市副市長鄭照新與文化局局長陳佳君支持臺中藝術文化發展，特別出席站台，臺中市副市長鄭照新獲邀出席表示，市長盧秀燕非常重視藝文教育及藝文參與人口的培養，並積極與民間攜手打造美學城市。

影想文化藝術基金會以影像紀錄臺灣為志業，並嘗試跨界製作舞台劇，積極推動華人歷史文化的保存與傳播。監製李崗感謝，這次能再來臺中演出，特別感謝臺中市政府長期致力提升臺中藝術文化創作，讓優質作品能有機會讓更多民眾看到。

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》將在台中演出。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》講述基隆礦業大家族長男顏惠民（蔭山征彥 飾）經歷動盪時代，娶回銀座平凡店員一青和枝（大久保麻梨子 飾），女方婚後才發現原來自己嫁入臺灣五大家族之一的顏家。一場看似羅曼蒂克的異國戀情，各自懷著想被國家認同、想被家族認同的複雜心理，彼此以不同的方法找尋那個年代屬於自己的位置，由蔭山征彥、大久保麻梨子、一青妙、伊正、方文琳、陳家逵、榆丹與米七偶主演。

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》由富邦金控等企業支持贊助，接下來將於10月5、6日在臺中中山堂，12月7、8日移師高雄衛武營歌劇院演出，詳情請洽OPENTIX售票網站。