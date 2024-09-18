剛宣布大巨蛋開唱！　張惠妹被瘋傳點頭嫁年下男友…經紀人回應了

▲阿妹（左）年底在台北大巨蛋開唱，事業再創新里程碑，如今傳出將與調酒師男友Sam姚善鏞（右）結婚。Sam與阿妹交往13年，從初始的低調到現在不時放閃，感情越發堅定。（圖／翻攝自替恩替凱譜勒文化微博、姚善鏞SAM IG）

圖文／鏡週刊

阿妹張惠妹上週燒燙燙宣布將在12月底於台北大巨蛋連開5場演唱會，預計將吸引20萬人前往朝聖，她事業再創新里程碑，也傳出雙喜臨門，有讀者向本刊爆料，指她計畫重新裝潢目前居住的2億豪宅，並將與交往13年的調酒師男友Sam姚善鏞結婚。

阿妹8年前砸近2億元在北市南港買下獨幢豪宅當起了蕭敬騰的鄰居，不過前幾年房子一直空著成了「豪華蚊子館」，直到2年前才裝潢完成遷入新居。去年蕭敬騰娶了大他14歲的經紀人Summer，而阿妹也傳出好事將近，準備嫁給小她6歲的Sam。

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▲阿妹8年前砸近2億元在台北南港買下一戶豪宅，當起了蕭敬騰的鄰居。（圖／鏡週刊提供）

讀者向本刊爆料，表示阿妹目前居住的南港豪宅原本是打算做成錄音室，但最近她有意重新裝潢，希望成為她和調酒師男友Sam的新房。而阿妹認定Sam成為她未來的伴侶，除了他很會甜言蜜語外，主要原因是他和阿妹家族感情和睦。

▲阿妹的豪宅山明水秀，鬧中取靜，住了不少演藝圈人士。（圖／翻攝自永陞建設官網）

對於阿妹被傳出有意重新裝潢豪宅並下嫁Sam，她的經紀人陳鎮川則表示「空穴來風，毫無根據，無聊透頂」，接著又表示「謝謝告知，我也會轉告本人」。





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