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高允貞《機智醫生》衍生劇無限期延播！不敵輿論「刪檔期」劇組發聲了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓醫療界自今年初爆出大規模罷工行動，全國醫療陷入癱瘓狀態，引起民眾強烈不滿，這把火也燒到《機智醫生生活》的衍生劇《總有一天會機智的住院醫生生活》，本預計要接檔4月播畢的《淚之女王》卻拖到現在還沒能播，而近日又有業界人士指出，該劇今年確定播出無望，已經從今年的檔期中移除。

▲《總有一天會機智的住院醫生生活》今年無望播出。（圖／翻攝自劇照）

▲《總有一天會機智的住院醫生生活》今年無望播出。（圖／翻攝自劇照）

根據韓媒報導，受到醫師罷工影響，tvN《總有一天會機智的住院醫生生活》播出已多次延遲，目前看來將「無限期延後」。據業界消息，原本計劃於下半年播出，近期已從今年的播出名單中剔除。

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《總有一天會機智的住院醫生生活》原定於今年4月結束的《淚之女王》結束後播出。然而，在距離首播約三個月的2月，卻爆出了反對醫學院擴招的醫師們集體罷工，讓醫療系統陷入癱瘓，更有部分病患受到影響而病情惡化甚至離世，使得該劇在播出前受到牽連，醫師在民眾心目中的形象不斷惡化，批評再也不想看到「美化」醫師的影視作品。

▲《總有一天會機智的住院醫生生活》今年無望播出。（圖／翻攝自劇照）

▲《總有一天會機智的住院醫生生活》由高允貞主演。（圖／翻攝自劇照）

面對惡化的輿論，《總有一天會機智的住院醫生生活》在當時不得已宣布延至下半年播，改由《畢業》接檔《淚之女王》， 《畢業》結束後，則依序又是《The Auditors監察》以及目前正在熱播中的《媽媽朋友的兒子》，根據排程，下一檔劇為《正年》，幾乎可以說今年無望看到《總有一天會機智的住院醫生生活》。

對此，《總有一天會機智的住院醫生生活》劇組方面在日前回應韓媒表示「還不確定，播出檔期還在協調中。」

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