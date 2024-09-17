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《幕府將軍》橫掃艾美獎18項創新紀錄！日媒解析「成功關鍵因素」

記者劉宛欣／綜合報導

日劇《幕府將軍》近日在美國第76屆艾美獎上大放異彩，成功獲得18項大獎，打破2008年《約翰亞當斯傳》的13項紀錄，該劇改編自英國作家詹姆斯克萊維爾的同名歷史小說，故事背景設定在日本幕府時代，講述了權謀與策略交織的鬥爭。日媒指出，這部影集的成功，除了緊湊的劇情與精緻的製作外，更因為其多元文化的呈現和歐美觀眾對字幕的接受度的增加。

▲《幕府將軍》成為艾美獎史上首部奪下「最佳劇情類影集」的非英語作品，真田廣之、澤井杏奈封帝后。（圖／路透社）

▲《幕府將軍》成為艾美獎史上首部奪下「最佳劇情類影集」的非英語作品，真田廣之、澤井杏奈封帝后。（圖／路透社）

《幕府將軍》主演全是日本人，在好萊塢主流影集中尚屬罕見，突破了語言與文化的界限，駐美的影劇記者猿渡由紀，在接受《讀賣新聞》的採訪時提到，《幕府將軍》得以在美國市場取得成功，部分是因為40幾年前就曾被翻拍成影集，美國中高齡層的觀眾對此故事情節較為熟悉，同時也受到如《瘋狂亞洲富豪》、《魷魚遊戲》等作品先例的正面影響。

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▲▼《幕府將軍》劇照。（圖／Disney+提供）

▲《幕府將軍》深受歐美觀眾喜愛。（圖／Disney+提供）

該劇不僅因劇情和演出受到讚譽，美術團隊對於細節的精心描繪，以及對日本文化的細膩展現，也為觀眾所津津樂道。這不僅讓劇情愛好者感到滿足，即使是那些對歷史題材不感興趣的觀眾，也能從視覺和文化的角度找到欣賞的地方。男主角真田廣之受訪時則透露《幕府將軍》製作團隊正在考慮將第二季的拍攝地點遷至日本，以增添更多道地元素，豐富整體的敘事深度。

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