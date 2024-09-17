《于氏王后》下猛藥！　全鐘瑞色誘小叔「當面脫衣」還大膽含他手指

記者蔡琛儀／台北報導

全新韓劇《于氏王后》揭密南韓歷史唯一嫁二夫的王后，在丈夫「高男武」（池昌旭 飾）死後立刻出宮，24小時內要帶新夫回朝鞏固王權。全鐘瑞飾演的王后于熙，夜訪三王子「高發岐」（李洙赫 飾）發現他殘忍暴力，卻在一晚遭三度追殺，但于熙展現機智，包含將敵人引入岩石壩、平原上馬車拉扯的追逐戲，以及深夜起霧樹林中的射箭交鋒，令人心驚膽顫卻又拍案叫絕。

▲全鐘瑞飾演的王后于熙色誘小叔。（圖／Hami Video提供）

劇中，于熙深知膽小的四王子早就覬覦她，使出三招讓對方「暈船」，不但刻意讓對方看到自己更衣露出的胴體，當四王子切肉太緊張而切到自己手指時，于熙不僅輕啄傷口吸吮，接著大膽含手指，其後抽出身上的裙帶幫他包紮，在耳邊輕聲誘惑，「和我行娶嫂婚，你不但能登上王位，還能擁有我！」

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雖然劇中沒講明，南韓電視節目《赤裸的韓國史》邀請學者分享，在史料中的確紀載王后于熙色誘小叔的資料，由於高句麗時代女人服裝不若朝鮮時代，當時的裙帶是藏在上衣裡面的，因此王后特別把上衣脫掉、裙帶解開幫對方包紮的行為，就被視為一種性暗示。

▲李洙赫在《于氏王后》中飾演反派。（圖／Hami Video提供）

而睽違12年演出史劇的宋再臨則在劇中飾演遭到父親廢位的太子「高孛義」，曾一度發動叛亂，理應被五馬分屍，但高男武念在兄弟之情只割下他的鼻子，並將他流放邊疆，而他遭到削掉的無鼻臉孔也曝光，彷彿骷髏的正臉讓人看了不寒而慄。《于氏王后》結局上週末播出後引發韓網猜測有第二季的可能，對此導演鄭世教則說，《于氏王后》背後有許多有趣的故事，和編劇也討論過衍生劇或後續故事，「希望未來能拍出來。」李洙赫也表示：「聽說有第二季的計劃...但似乎還沒有確定。」令人期待。