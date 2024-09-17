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陳曉東超沒偶包1舉動　KID崩潰：可以吃完再講話嗎！

記者蔡琛儀／綜合報導

本週的《星光雲！RUN新聞》由畇二代班主持，與KID一起帶著即將在9月28日於台北小巨蛋開唱的陳曉東，來到霞海城隍廟祈福演唱會一切順利，並到大稻埕貨櫃市集吃美食，他表示這些地方都是自己第一次來，覺得很新鮮也很漂亮。

▲▼陳曉東run新聞。（圖／ETtoday）

▲陳曉東和KID、畇二一起在霞海城隍廟拜拜。（圖／ETtoday）

陳曉東坦言自己不敢吃太多甜的，但平常不太挑食，這次開心一口氣點了生蠔、大阪燒、炸五花肉、炸雞、香辣小捲等，還意外到了藝人綠茶的店，最近為了演出嚴格飲控的陳曉東興奮直喊：「好久沒有吃這麼豐富！」也不顧鏡頭還在拍，大口大口就吃起來，KID笑說：「曉東哥吃東西很豪邁欸，我喜歡。」也分享自己很喜歡吃肉配蒜頭，「我媽媽是台灣人，從小我們菜裡面都會有蔥蒜，所以我就很喜歡九層塔、蒜、香菜啊這些。」

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陳曉東也說，自己很喜歡吃各種雞肉料理，謙虛說自己懂得一點點吃，「在香港我爸爸那邊上海菜吃得比較多。」KID立刻說等他演唱會結束，要幫他辦慶功，邀請他吃各種台灣在地小吃，陳曉東說自己想吃火鍋。看著陳曉東越吃越香，KID笑說：「他是一個很real的人，有些偶像可能不太吃，但你是真的在吃欸，而且好像忘記要宣傳這件事！」一邊聊天過程中，陳曉東完全不管嘴裡有食物，大方邊吃邊聊。

▲▼陳曉東run新聞。（圖／ETtoday）

▲陳曉東第一次來大稻埕碼頭，直呼很舒服。（圖／ETtoday）

談到兩個女兒現在正在學跳舞、畫畫，陳曉東說學這些延展身體，也有幫助於成長，他也預告這回女兒會上台助陣，「已經練好了，芭蕾、鋼琴、街舞。」但他也解釋，只是純粹讓她們參與演唱會，「對以後她們會幹嘛完全沒關係，以後小朋友他們發展，女孩子我希望她們的人生可以自己選擇，所以現在多學一點東西，就認知高一點，以後為自己選擇。」由於他滿嘴食物還是堅持要講話，幾乎聽不懂他在說什麼，讓KID忍不住說：「可以吃完東西再講話嗎！或是先不要吃！」相當搞笑。演唱會購票洽年代。

▲▼陳曉東run新聞。（圖／ETtoday）

▲陳曉東滿嘴食物還要講話，惹得KID大笑。（圖／ETtoday）

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