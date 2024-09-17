陳綺貞買票去看他們演唱會！　TRASH嚇壞：不敢相信

記者蔡琛儀／台北報導

樂團TRASH慶祝成軍15週年推出專輯《幸福的末班車》，並到電台宣傳，這次新專輯他們邀請到陳綺貞共同創作〈一切的原因〉， 吉他手頤原表示，經紀人透露陳綺貞有自己買票來看TRASH在北流的專場演唱會，團員聽聞都不敢相信，怎麼可能女神會來看他們演唱會。後來頤原在Marz23的活動意外遇見陳綺貞，而且是陳綺貞主動拍他肩膀跟他打招呼。

▲TRASH上電台和歌迷比賽剝柚子。（圖／Hit Fm聯播網提供）

頤原說，他看到陳綺貞本人緊張到不行，隨後也安排陳綺貞跟其他團員見面，這是他們第一次見面。在籌備新專輯創作期間，有一首歌的主歌，阿夜直覺很適合陳綺貞的聲音，團員就鼓起勇氣「衝一波」邀約，沒想到陳綺貞馬上回覆說歌曲好聽，促成了這次美好的音樂合作，也是TRASH首度於專輯內加入民謠式曲風，傳遞與樂迷們的約定。

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而TRASH還應景與歌迷進行剝柚大賽，最後其中一位歌迷勝出，拿出心愛的吉他讓團員簽名，這位歌迷說，某天在看YouTube影片時，跳出TRASH的廣告聽見〈重感情的廢物〉讓他被圈粉，更直呼以前雖然很喜歡聽搖滾樂，但是一直沒有聽見心目中的第一名，直到TRASH出現，讓阿夜感動直呼：「這段話都快要讓我落淚了！」

▲魏如萱驚喜現身來為阿夜、頤原慶生。（圖／Hit Fm聯播網提供）

主唱阿夜提到，籌備新專輯期間，團員們上山閉關創作，找尋靈感時，跟團員一起唱著童年最愛的動漫熱血歌曲，像《七龍珠》、《灌籃高手》等經典之作，阿夜說，那幸福很真實，甚至忘了他們是為了什麼而煩惱著，回到曾經的純粹時光，感受童年的快樂。