陸百萬女網紅被抓！　「親媽演養母」悲慘身世造假…直播牟利

記者陳芊秀／綜合報導

大陸百萬女網紅「小小努力生活」因涉嫌偽造身世，直播賣慘被行政拘留10天。該帳號背後由肖姓女子等4人經營，謊稱18歲農村女孩身世悲慘，透過直播牟利，且其中在影片扮「養母」的演員，其實是肖姓女子的親生母親。

▲百萬網紅「小小努力生活」被抓。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《澎拜新聞》報導，「小小努力生活」在社群平台自介聲稱自己是18歲農村女孩，從小被父母拋棄，跟著養母和年邁奶奶長大，而姊姊、奶奶相繼離世，其悲慘身世博取廣大網友同情心，帳號在短短半年內吸粉112.8萬，並透過直播牟利。包括肖姓女主播等4名嫌犯於9月4日被逮捕，經警方調查發現，扮演「養母」的人其實是肖姓女子的親生母親，4名嫌犯因擾亂公共秩序，被處以10日行政拘留。

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▲「小小努力生活」悲慘身世造假，影片出現的養母其實是親生母親。（圖／翻攝自微博）

再加上以直播帶貨聞名的「瘋狂小楊哥」涉及賣假貨、婚外情引發爭議，陸網近期對網紅批評聲浪不斷。網友得知「小小努力生活」被抓，輪番批評「無底線無道德」、「消費社會愛心的行為應嚴厲打擊，這種行為會破壞社會信任，讓人們變得冷漠和自私」、「必須嚴懲」、「早就應該打擊這些騙取同情心的了」。還有人認為只行政拘留10天太輕。