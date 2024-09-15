江蕙復出開唱　65歲施孝榮突脫口「明年封麥」宣佈重磅消息

記者吳睿慈／台北報導

「2025民歌50高峰會最終場」15日於師範大學校本部禮堂舉辦「歐爸歐膩見面會」，驚喜宣布活動將加開1月10日晚上場次，令全場興奮不已。日前已公布北、高共三個場次，對於再加開一場，施孝榮很感動，一定不會辜負歌迷期待，把握每一次演唱的機會，絕對讓所有人有最難忘的回憶！

▲2025民歌50宣布重磅消息「加唱一場」。（圖／寬宏藝術提供）

施孝榮率周治平、李明德、殷正洋、王中平、鄭怡、趙詠華、陳艾湄、許景淳於15日出席「2025民歌50高峰會見面會」，再次回到母校，施孝榮開心地表示：「很高興可以和『民歌高峰會』團隊一起回到我的母校，今天是舉辦『民歌高峰會』近20年來，第一次的見面會，實在非常難得與開心，能夠和每一位歌迷拉近距離，面對面，真的很難得，很感謝能有這樣的機會。」

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▲2025民歌50舉辦見面會。（圖／寬宏藝術提供）



場上帶來驚喜宣布加開一場，鄭怡笑喊：「我們希望高雄也加個場嘛！」施孝榮透露「台中也有很多人在敲碗，當然我們總是希望把好的節目帶到各地，但是我們踏實一點，先把台北場做好，有好的成績，到哪裡都有可能」。是否會體力吃不消？施孝榮幽默回答：「再加1場基本上是一點都不大，加了100場可能就會有點吃力。」

他們為了開唱訓練體力，平時都有在運動，陳艾湄表示「平常每天都有走路的習慣，走快一點，走到流汗、會喘，訓練自己的肺活量，因為萬一會巡迴的話，我才能撐得住，給大家最好的舞台呈現」。

▲65歲施孝榮開玩笑表示「明年封麥」，然後後年再復出。（圖／寬宏藝術提供）



日前「二姐」江蕙封麥時隔9年即將復出，施孝榮被問到有考慮過封麥嗎？他開玩笑表示「我就明年封麥！」但是緊接著後年復出，全場粉絲當場笑翻、鼓掌，他表示會唱到斷氣為止，趙詠華則說希望能唱到85歲。

在萬人支持與喜愛下，「2025民歌50高峰會最終場」15日宣佈加演1月10日晚上場，15位歌手將全力以赴籌備，為大家帶來精彩舞台。門票預計在23日早上11點於寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商正式啟售。