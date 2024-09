記者黃庠棻/台北報導

西洋天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)以「海豚音」紅遍全球,經典歌曲《All I Want For Christmas Is You》更是每年12月的洗腦神曲,人氣至今居高不下。近日,瑪麗亞凱莉帶著雙胞胎孩子到大陸,沒想到竟穿著意料之外的服裝登上萬里長城,引起熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲瑪麗亞凱莉帶小孩登上萬里長城。(圖/翻攝自X)

瑪麗亞凱莉將在大陸開唱,她緊抓空檔帶著龍鳳胎小孩到萬里長城旅遊,沒想到竟有現場民眾捕捉到,她穿著一身黑色緊身長洋裝,腳踩著約莫15公分的恨天高高跟鞋現身,因為要爬樓梯的關係,一身華麗造型卻成為了挑戰,更需要旁人攙扶才能走上台階。

▲瑪麗亞凱莉穿高跟鞋登萬里長城引起熱議。(圖/翻攝自X)

對此,瑪麗亞凱莉事後在社群媒體上曬出美照,只見她開心地跟兩個小孩在萬里長城上合影,開玩笑寫下「在中國的萬里長城!應該有人提醒我不要穿高跟鞋」,但強調「但我還是不會聽」,表示再來一次還是會選擇穿著美美的高跟鞋踏上萬里長城。

▲瑪麗亞凱莉事後發文。(圖/翻攝自X)